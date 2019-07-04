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70吋大尺寸電視售價「降一半」　4K畫質9萬元有找

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▲LG在台發表2019旗下最新款電視產品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LG在台發表2019旗下最新款電視產品，包括最高階的OLED系列77吋大電視。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓家電品牌LG今（7／4）在台發表旗下最新高階OLED螢幕電視，最大提供到77吋規格，要價649,000元，雖然看來高不可攀，但業者表示，針對非頂級LED面板、支援4K畫質的70吋以上的大尺寸電視，售價已經來到「甜蜜點」，2019年的新價格僅為2017年價格的一半，定價來到89,900元，預計未來幾年主流電視規格將從55吋，提升至65吋起跳。

近幾年因為電視面板畫質的提升，加上反應時間、殘影狀況的改進，65吋規格的電視，觀看距離大幅縮小，目前距離僅需2.7米就能適用，加上壁掛能節省空間，一般小家庭也可安裝，且市售價也漸漸親民，讓大尺寸電視市場成為主流，目前平均55吋以上的規格逼近銷售量5成。

▲LG在台發表2019旗下最新款電視產品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲70吋以上大電視售價變親民，預計將成下波市場主流規格。

台灣較受歡迎的電視品牌如SONY、Sharp、LG、SAMSUNG，近2年都紛紛主打旗下高階機種，因民眾對於電視產品，歸類於汰換率低且利用度高的家電，所以較接受價高的款式，目前專家建議若要採購電視，在居家空間可容許的情況下，60吋以上、4K畫質的規格可列入首要考量。

LG今發表旗下OLED電視、奈米4K電視及UHD大尺寸電視等系列新品，其中70吋LED 4K電視70UM7300PWA，售價89,900元；IPS 4K面板的UM7600系列，75吋大小售價則為119,000元。業者表示，2017年的75吋大電視，售價約16萬元，今年已降至10萬元，預計下半年預估售價可能會降到8萬元，等同2年就降了一半價格，相信買氣也會增加。

▲LG在台發表2019旗下最新款電視產品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲透過下載特定App串聯家中的LG連網家電，可使用智慧滑鼠遙控器在 LG 2019 全系列電視上控制或查詢連網家電狀態。

LG表示，2019年款的電視產品，下半年將開放支援Apple AirPlay2與HomeKite功能，屆時便可從Home App或Siri語音助理操作電視。據悉最快7月底後便會陸續更新。

另一南韓家電品牌SAMSUNG，近期也針對旗下65吋2019 QLED量子電視系列祭出夏季優惠特價，折扣從5,000元至10,000元不等，如原價99,900元的QA65Q80RAWXZW，特價89,900元。9／8前購買QLED量子電視、4K UHD電視指定機型並登錄，另可獲Dyson supersonic吹風機、Honeywell清淨機等贈禮。

▲LG在台發表2019旗下最新款電視產品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Samsung 2019 QLED 量子電視Q80R系列，近期推出特價促銷。

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