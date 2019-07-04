Galaxy Fold傳重新設計保護層、鉸鏈　上市日期仍未明朗

▲Galaxy Fold實機。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

南韓智慧型手機大廠三星（Samsung）於今年2月首次亮相旗下摺疊智慧型手機Galaxy Fold，原先預計將於4月上市，但今仍未正式上市。而據外媒報導，三星已經完成Galaxy Fold的重新設計，有望能在今年的假日購物季前推出。

據《彭博》報導，知情人士透露，三星已重新設計Galaxy Fold，目前產品進入商用版本的最後生產階段，但明確的發售日期至今仍未定案。看過最新版本Galaxy Fold的知情人士指出，全新的螢幕保護層除了覆蓋整個螢幕外，四周也融入機身邊框之中，防止用戶再試圖將其撕下而導致產品毀損，此外，鉸鏈也配合螢幕保護層而重新進行設計。知情人士強調，全新的螢幕保護層因為張力的關係感覺更硬，使其更像是設備本體的一部份，而非可移除的配件。

Galaxy Fold是三星旗下首款摺疊智慧型手機，正面螢幕為4.6吋，比目前大多數智慧型手機的螢幕都小，但展開後的螢幕尺寸達7.3吋，使用者可同時操作3個應用程式。該機款擁有512GB儲存空間及12GB記憶體，媲美高階筆電。另搭載6顆鏡頭及2顆電池。有銀色、黑色、綠色和藍色4色可選。

但在4月份時，多位率先獲得Galaxy Fold實機的國外科技部落客或記者紛紛在Twitter上表示他們的Galaxy Fold出現狀況，雖然有些為人為意外損壞，但三星相當看重這些事件，因此決定延後Galaxy Fold的上市時間，至今仍未宣布何時才會正式上市。

日前三星電子行動事業部總裁高東真在接受外媒專訪時坦言，當初在推出Galaxy Fold時有點太操之過急，他也表示，現在已有超過2,000台Galaxy Fold設備正在進行各方面的測試，並且定義所有問題，甚至在思考一些從來沒考慮過的問題。