找韓國瑜直播遭酸「演和諧」　王金平：我們也很多人支持韓市長

▲王金平和韓國瑜合體開直播。（圖／翻攝自王金平臉書）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

前立法院長王金平4日合體高雄市長韓國瑜，兩人一起開直播，王金平日前婉拒擔任民調小組5人小組之外的總督導，遭吳敦義批「希望王院長不要只提出問題、希望他能來監督」，對此王金平回應「我是黨員，黨的機制有問題、我盡提醒義務，但要怎麼解決是黨中央要用智慧處理，這個解決不在我」。

王金平日前指出，現在各陣營充斥「被做掉」的焦慮，此次大選雙雄緊繃，決定勝負3到5 %的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。

▲王金平和韓國瑜合體開直播。（圖／記者洪正達攝）

王金平4日再度強調，「被做掉」的疑慮確實存在，而且看看各家報導，社會大眾都這麼認同，所以這是一個問題，「自己是黨員提出問題，但問題該由黨中央自己來處理解決」。至於王退出初選，是否盤算下一步等著「被徵召」？王金平則說，一定會徵召嗎？徵召一定是我嗎？講這些都沒有意義。

至於王金平合體韓國瑜開直播，引來支持者不滿，認為兩人刻意在鏡頭前「演和諧」，王金平則說，每位參選人都有謠言，自己之前找過周錫瑋、現在找韓國瑜，5日又找郭台銘，朱立倫也在積極邀約當中，「我們的人也很多是支持韓市長的啊，可能更多吧？」，王金平強調，每個人都有選擇的自由，而他5日將和郭台銘合體開「關公兄弟好時光」直播，被問到「郭王配」是否有譜？王金平則說「胡亂猜的吧！有什麼依據嗎？」