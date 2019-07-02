3嫌涉策劃雪梨恐攻「鎖定大使館」！　澳警大陣仗逮人

#UPDATE: Police have revealed that one of the men arrested in the Sydney terror raids had allegedly planned to hit multiple locations across the city. https://t.co/CP5xan1jNJ pic.twitter.com/n9Bdv8nboN — news.com.au (@newscomauHQ) July 2, 2019

記者詹雅婷／編譯

澳洲當局2日上午在雪梨西區展開多個反恐突襲行動，逮捕3名男性可疑人士。根據警方的最新說法，現年20歲的男子馬塔里（Isaak el Matari）是激進組織伊斯蘭國（Islamic State）的成員，並鎖定雪梨的大使館、法院、警局及教堂等目標策劃恐怖攻擊。

綜合澳媒ABC、法新社報導，馬塔里一行人的年齡分別為20歲、23歲及30歲，儘管他們所策劃的行動儘管仍處於初步階段，但已購買用來襲擊的武器及爆裂物。

▲▼ 當局上午鎖定多處地點展開突襲行動。（圖／路透）

根據澳洲聯邦反恐警官麥卡尼（Ian Mccartney）的說法，馬塔里自去年從黎巴嫩返回澳洲後，就受到當局監視，「這名男子曾說過，他願意前往阿富汗為伊斯蘭國而戰，也為此做了許多準備」。料當局會在周二以策劃恐怖主義行動、赴海外從事敵對活動等理由起訴馬塔里，一旦罪成，最高可判處終身監禁。

除了馬塔里之外，警方也將指控另名23歲男子是伊斯蘭國成員，另名30歲男子則是「同夥」。