瑞士正妹足球員跳水後失蹤　屍體沉入湖面下204公尺

▲ 瑞士國家女子足球隊隊員伊絲瑪莉因為跳水意外死亡。（圖／翻攝自FIFA）

國際中心／綜合報導

24歲的瑞士國家女子足球隊隊員伊絲瑪莉（Florijana Ismaili），上（6）月29日在義大利科莫湖（Lake Como）進行水上活動時失蹤。經過搜救團隊連日搜索，她的屍體在2日被尋獲。



根據《衛報》報導，伊絲瑪莉上周六與友人租了一艘遊艇，來到倫巴底 （Lombardy）的科莫湖玩水。然而當伊絲瑪莉從遊艇上跳入水中後，卻遲遲沒有探出頭來，讓友人相當焦急，急忙報警處理。經過當地警方與搜救團隊好幾天的搜索，最後在湖面底670英尺（約204公尺）深處發現了伊絲瑪莉的屍體。

瑞士國家女子足球隊教練尼爾森（Nils Nielsen）隨即在一份聲明中提到，「我們很沉痛的告訴大家，伊絲瑪莉已經過世了，大家都深受打擊，感到沮喪與無比的悲痛，也很難接受伊絲梅莉已經不在人世。」

尼爾森表示，「伊絲瑪莉平常總是笑容滿面，用她樂觀的態度來激勵我們。她勇於面對每一項挑戰，也是許多人的榜樣。我能明白那些和她認識更久的人現在一定更加不好受，我的心與他們同在。」

▲伊絲瑪莉自2011年起為伯爾尼「年輕人體育俱樂部」效力。（圖／翻攝自Instagram／_florij/）



國際足球總會會長因凡蒂諾（Gianni Infantino）也說到，「伊絲瑪莉的死對整個足球界來說都是相當悲傷的時刻，我代表國際足聯，向她的家人和朋友、瑞士國家女子足球隊及伯爾尼年輕人體育俱樂部（BSC Young Boys）致上最誠摯的哀悼。」

據悉，伊絲瑪莉從2011年起為瑞士的職業足球俱樂部「伯爾尼年輕人體育俱樂部」效力，並在2014年首度代表瑞士國家隊出賽，累積至今出場33次，踢進3球。