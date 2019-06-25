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讓耳朵戀愛！蘇打綠阿龔登誠品表演廳　3組獨立音樂接力

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▲▼2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》。3組獨立音樂人：甜約翰、蘇打綠阿龔（龔鈺祺）、9m88接力登場。（圖／誠品提供）

▲蘇打綠阿龔（龔鈺祺）曾獨立完成高達60人編制的管弦樂團樂曲譜寫，將於2019「誠品Fun聲」演出。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

誠品表演廳連續3年與獨立音樂人合作，在夏天推出「誠品Fun聲」，於古典樂展演空間開展另類演唱會。今年以「夢與想像之境」出發，由3組獨立音樂強棒接連登場，包括蘇打綠樂團的鍵盤、中提琴手阿龔（龔鈺祺）、年輕人討論度最高的創作歌手9m88，以及曾入圍金曲獎最佳樂團的「甜約翰」，將於8月、9月、10月舉行，即日起至7/31售票享早鳥優惠。

▲▼2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》。3組獨立音樂人：甜約翰、蘇打綠阿龔（龔鈺祺）、9m88接力登場。（圖／誠品提供）
▲龔鈺祺繼挑戰60人編制的管弦樂團後，也再次帶來全新編制演出。

阿龔學生時代因緣際會認識當時政大的學生樂團「蘇打綠」，後來一起去環島、參加福隆海洋音樂季成為團員，而後也曾至雲門舞集舞蹈教室擔任伴奏，致力於跨界及創新。2015年蘇打綠樂團以古典樂為主題的《冬 未了》專輯，7首連貫的交響樂曲創作皆出自阿龔；在《故事未了》演唱會中，他更獨立完成高達60人編制的管弦樂團樂曲譜寫！如今2019年的「誠品Fun聲」，龔鈺祺不但將獻上全新創作，繼挑戰60人編制的管弦樂團後，也再次帶來全新編制演出，跳脫以往樂團形象。

▲▼2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》。3組獨立音樂人：甜約翰、蘇打綠阿龔（龔鈺祺）、9m88接力登場。（圖／誠品提供）
▲9m88擁有「年輕人討論度最高創作歌手」、「讓人全身酥軟發麻好聲音」等封號。

此外9m88擁有「年輕人討論度最高創作歌手」、「讓人全身酥軟發麻好聲音」、「台灣地下音樂圈新風貌」等各式封號，幾乎每場個唱門票都高速秒殺。她頂著一頭爆炸捲髮、時而懷舊、時而新潮，可以爵士、R&B，也可以即興創作，渾身充滿節奏與各種曲風融合，嗓音慵懶、空靈又有強烈個人風格，也曾與各界音樂人合作，包括吳青峰、Leo王、蛋堡、YouTuber異鄉人等。此次演出將有別於以往的演唱會，融合爵士與即興，展現在紐約所吸收的音樂養分。

▲▼2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》。3組獨立音樂人：甜約翰、蘇打綠阿龔（龔鈺祺）、9m88接力登場。（圖／誠品提供）
▲人氣樂團「甜約翰」曾入圍金曲獎最佳樂團。

而人氣樂團「甜約翰」曾入圍金曲獎最佳樂團，擅長將愛情演繹如詩如電影，一男一女雙主唱編制、輕快的旋律，揉和多種器樂聲響，編織出充滿都會感的輕快小品。團名取自與情人、伴侶道別的「Dear John Letter」，無論是電子、民謠、爵士、迷幻等音樂曲風，在繽紛甜美的樂曲氛圍裡，又能感受到分離哀傷的失落、沮喪寂寞的傷心，這種微酸又微甜滋味，攪和出「甜約翰」特有的溫暖風格。甜約翰期盼譜寫每個人都曾經歷過的生命美好與遺憾，也鼓勵勇敢與過去道別，邁開步伐，轉身以不同視角看見新風景。

2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》，自即日起至7/31購票可享早鳥優惠，3場演出日期分別為：甜約翰《微酸甜攪和的浪漫運行》8月10日(六)、蘇打綠阿龔《人工幻境》將在9月21日(六)演出、9m88《寤寐之間》於10月25日(五)演出，地點皆為誠品生活松菸店B2誠品表演廳，時間為晚間8點準時開演。

2019「誠品Fun聲」《音樂夢工廠》
地點：誠品生活松菸店B2誠品表演廳

《微酸甜攪和的浪漫運行》
甜約翰 Sweet John
2019/08/10(六)20:00

《人工幻境》
龔鈺祺（蘇打綠阿龔）
2019/09/21(六)20:00

《寤寐之間》
9m88
2019/10/25(五)20:00

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