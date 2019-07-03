超難搶寶貝球悠遊卡　已經有人轉手拍賣炒到2000元

▲限量發行的寶貝球造型悠遊卡，讓網友們搶翻天，而現在到拍賣平台可以看到有人在轉賣，一個價格千元起跳。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

感應後會發光的寶貝球造型悠遊卡，今（7/3）上午10點開賣後，首波預購限量3,000個瞬間秒殺，其中PChome通路1分鐘內全部被搶光，雖然11:00還有第二波可以搶，卻被網友怒批「突襲式開賣」。至於有搶到的買家，已經有人轉手到蝦皮、露天等拍賣平台販售，即使一個價格炒到1,350元、甚至是2,000元，仍有人願意下單購買。

悠遊卡公司與寶可夢合作推出全球第一款「精靈寶貝球」造型悠遊卡，不僅外型是球的造型，感應成功時還會發光，就像抓到寶可夢一般，僅售價350元，因此引發眾多寶可夢玩家高度興趣，只是寶貝球造型悠遊卡為限量發行，不論是第一波、第二波開賣，都跟五月天演唱會門票一樣難搶，做為此次預購通路之一的PChome表示，10點開放首批搶購後，平台上1,000個在1分鐘內就被搶光，11點再開賣的貨量雖較多，也在5分鐘以內完售一空。

雖然第一波沒搶到還有第二波的機會，但PChome臉書粉絲團專頁僅公告首波預購，第二波只在留言區裡回覆，導致許多沒看到的網友錯失良機、罵聲一片，「有這麼猴急開賣嗎？第二波也不先公告..」、「想開賣就開賣 搶不到不奇怪....」、「突襲式開賣，看到回覆都賣完了」、「第二波根本沒有事先通知啊！」。PChome方面則回應，未來有類似活動，將針對預告時間的公告方式再做調整。

▲PChome通路第二波開賣被網友罵是「突襲式開賣」。（圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉絲團）

▲一個寶貝球悠遊卡拍賣價要1,350元，還是有人願意花錢買。（圖／翻攝自露天拍賣）

僅管限量是殘酷的，仍有人搶到好幾個寶貝球悠遊卡，而且有不少已經轉手到拍賣平台，像是有露天賣家開出1,350元且確定有貨轉售，數量10顆已全部售出；蝦皮上則有賣到一個2,000元、2,500元，這樣的價格令人大呼不可思議，也反應出產品的熱銷程度，賣家想趁這波大賺一筆。