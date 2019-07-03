影／「卡丁車」逆向行駛現身上海街頭　他為趕路被罰4.5K並扣車

▲上海男子駕駛「卡丁車」上路。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



大陸中心／綜合報導

上海市民日前爆料，一名男子駕駛一輛沒有車牌的迷你「卡丁車」上路，完全不顧自身和他人的安全，一路花式違法，包括連續變道、逆向行駛等。目前，已被上海寶山交警罰以1000元人民幣罰款（約新台幣4500元）。

綜合媒體報導，這名男子駕駛的「卡丁車」其實是小米品牌平衡車和卡丁車套件組裝而成，更是買給自己的孫子玩的。事發當天，他突然接到公司的電話，要他去處理私家車擋住垃圾分類清運車輛，但由於路程只有5分鐘，情急之下就直接開著迷你「卡丁車」上路。

男子事後非常後悔並表示，「當時的確太過衝動，主觀上也存在僥倖心理，所以沒有認真考慮這一行為可能造成的後果。」目前警方也已根據交通管理條例的相關規定，扣留男子的卡丁車，同時也對他以「其他通行工具未按規定註冊登記上道路行駛，情節較重的」交通違法行為，處以1000元人民幣罰款。

此外，警方還提醒，無論是平衡車、電動滑板車，或者是老年代步車，既不屬於機動車也不屬於非機動車，均屬於未按規定註冊登記通行的工具，不具備路權，不能上道路行駛，只能在封閉的小區道路和室內場館等非道路場地內使用。一旦上路行駛就是交通違法行為，若發生意外，由於沒有保險，事故賠償都只能自掏腰包。

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