政見會／酸郭懂國家養、韓懂發大財　朱立倫：拚全民經濟！我懂

記者袁茵／台北報導

國民黨最後一場政見電視發表會3日於台北登場，主題將聚焦經濟、財政、環境、能源。國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫在第一階段12分鐘發言中提到，「國家養，郭懂！發大財，韓懂！會出書，張懂！愛唱歌，周懂！」而他自己真正懂的，是拚全民經濟。

朱立倫表示，大家都說他最好、最適合、最正常，但又擔心他黨內初選不會過，這他可以理解，因為大家都希望他們贏，希望蔡英文做這麼爛、民進黨把國家搞這麼差，趕快下台，「大家不能再忍！」

「放心，下禮拜民調放心支持朱立倫，我們2020一定要贏，一定贏。」朱立倫強調，2日有朋友傳LINE圖文給他，內容是「國家養，郭懂！發大財，韓懂！會出書，張懂！愛唱歌，周懂！拚經濟，朱懂！」他花了40年，其中10年學財經、10年教財經，20年幫全民拚財經，自己不為個人、企業，他為全體民眾拚了20年的財經，「各位我相信拚全民財經，朱立倫懂，朱懂！」

朱立倫也提到郭台銘主張的「0-6歲國家養」，「0到6歲國家養是社會主義，0到6歲自家養是資本主義，0到6歲大家養才公平正義。」他堅持公平正義，主張大家養，「高所得的請你自己養，中所得的幫忙養，低所得才國家養！這才符合公平正義！」畢竟天下沒有白吃午餐，作為國家領導人，要堅持國家原則。

▼國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

▼國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）