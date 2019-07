2100年後人類長這樣！駝背、粗脖「醜如怪物」　還有第二層眼皮

▲過度使用科技產品,人類會出現駝背現象。(圖/翻攝自pakutaso.com)

現代科技不只改變了生活,其實對人體也會產生巨大的影響。美國有一家公司日前用3D技術創造出2100年的人類模型,只見人形的背脊彎曲,脖頸粗大,手臂也呈現奇怪的90度,恐怖的樣子讓許多網友都無法接受。

據《鏡報》報導,美國一家公司與多名科學家合作,用3D技術製造出一個名為「Mindy」的模型,顯示2100年的人因幾個小時都坐在辦公室電腦桌前和過度使用智能手機,導致嚴重的駝背。為了能支撐頭部,人類未來也會發展出更多的肌肉,使得頸部變的粗大。

「Mindy」的改變不只在於此,為了能抵擋智能手機釋放出來的輻射,頭骨會變得更為厚實。跟據最新的科學研究,久坐的生活方式會降低人類大腦的容量,所以「Mindy」的大腦也就縮小了。與此同時,由於手持智能手機的時間不斷加長,手掌形成永久的爪狀抓握形式,手肘也彎曲成90度,類似於現今的「肘隧道症候群」。

▲肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛及肘關節內側的酸痛。(圖/記者林悅翻攝)

最後身體上的改變是最為古怪的,「Mindy」擁有第二層眼皮,用以過濾掉科技產品的強光。來自托雷多大學(University of Toledo)的研究員卡桑(Kasun Ratnayake)表示,這種進化有可能是為了阻止眼睛接觸到過多的有害光線,人類眼球內部的晶體甚至還會發展出自動阻隔藍光的結構。他補充道,「但不會阻擋其他高波長的光,如綠色、黃色或紅色。」

其實「Mindy」的模型是人類演化到極端的表現,製作的主旨在於震撼效果。TollFreeForwarding.com的首席運營官傑森(Jason O'Brien)表示,「技術提供我們便利、娛樂等等,但是我們需要做權衡」,不要讓過度使用成身體上的損害。

