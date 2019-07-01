2100年後人類長這樣！駝背、粗脖「醜如怪物」　還有第二層眼皮

▲過度使用科技產品，人類會出現駝背現象。（圖／翻攝自pakutaso.com）

國際中心／綜合報導

現代科技不只改變了生活，其實對人體也會產生巨大的影響。美國有一家公司日前用3D技術創造出2100年的人類模型，只見人形的背脊彎曲，脖頸粗大，手臂也呈現奇怪的90度，恐怖的樣子讓許多網友都無法接受。

據《鏡報》報導，美國一家公司與多名科學家合作，用3D技術製造出一個名為「Mindy」的模型，顯示2100年的人因幾個小時都坐在辦公室電腦桌前和過度使用智能手機，導致嚴重的駝背。為了能支撐頭部，人類未來也會發展出更多的肌肉，使得頸部變的粗大。

「Mindy」的改變不只在於此，為了能抵擋智能手機釋放出來的輻射，頭骨會變得更為厚實。跟據最新的科學研究，久坐的生活方式會降低人類大腦的容量，所以「Mindy」的大腦也就縮小了。與此同時，由於手持智能手機的時間不斷加長，手掌形成永久的爪狀抓握形式，手肘也彎曲成90度，類似於現今的「肘隧道症候群」。

▲肘隧道症候群早期的症狀是無名指與小指的麻痺、刺痛及肘關節內側的酸痛。（圖／記者林悅翻攝）

最後身體上的改變是最為古怪的，「Mindy」擁有第二層眼皮，用以過濾掉科技產品的強光。來自托雷多大學（University of Toledo）的研究員卡桑（Kasun Ratnayake）表示，這種進化有可能是為了阻止眼睛接觸到過多的有害光線，人類眼球內部的晶體甚至還會發展出自動阻隔藍光的結構。他補充道，「但不會阻擋其他高波長的光，如綠色、黃色或紅色。」

其實「Mindy」的模型是人類演化到極端的表現，製作的主旨在於震撼效果。TollFreeForwarding.com的首席運營官傑森（Jason O'Brien）表示，「技術提供我們便利、娛樂等等，但是我們需要做權衡」，不要讓過度使用成身體上的損害。