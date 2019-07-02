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搶攻暑假檔期　智崴i-Ride「飛越美國」台灣首映

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▲搶攻暑假檔期　智崴i-Ride「飛越美國」台灣首映。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智崴i-Ride TAIPEI「飛越美國」台灣首映。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

智崴i-Ride TAIPEI搶攻暑假檔期，今（2）日與美國在台協會（AIT）共同在台北微風南山廣場，舉辦「飛越美國」台灣首映，成為除了美國本土以外，全世界第一個播放「飛越美國Discover America」的據點，跟著老鷹的視角飛越美國壯麗的山川，親身體驗自由冒險的精神。

智崴執行長歐陽志宏表示，「飛越美國Discover America」這部影片，目前全世界只有在美國明尼蘇達州可以欣賞，至今已經有超過百萬的體驗人次，並且在TripAdvisor上被票選為絕對必須造訪的景點。

歐陽志宏表示，透過美國在台協會的幫助，從今年7月開始，台灣成為全球除了美國本土之外，第一個首映「飛越美國Discover America」的據點，透過老鷹的視角親身體驗美國壯麗的山川和自由冒險的精神。

智崴2016年開始在美國設置第一座飛行影院，位於明尼蘇達州的商場，今年3月在佛羅里達州的LEGOLAND樂高樂園，開幕第二座以樂高為主題的飛行影院。

▲搶攻暑假檔期　智崴i-Ride「飛越美國」台灣首映。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智崴執行長歐陽志宏。（圖／記者姚惠茹攝）

歐陽志宏表示，未來3年內，智崴預計在美國各地再建6座新的5D飛行影院，包含加州2座、紐約時代廣場、拉斯維加斯、夏威夷、德州等地，並會累積更多美國各地具有獨特性的影片，讓全世界的遊客造訪美國各大旅遊景點時，都能用飛行的方式認識當地的美麗風景。

「飛越美國Discover America」影片，歷時近2年完成拍攝與後製，透過老鷹的視角，帶領遊客透過飛行的方式欣賞大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點，並加入許多極限運動鏡頭，讓遊客在夏威夷跟著衝浪高手在外海巨浪中穿梭，以及在阿拉斯加高山上近距離欣賞極限滑雪高手，從山頂幾乎呈90度直角一躍而下，體驗熱血噴張的快感。

隨著智崴在全世界拓展飛行影院，逐步累積可觀的自製與再授權的獨家規格影片，除了「飛越美國Discover America」外，目前智崴已累積「飛越臺灣」、「飛越荷蘭」、「飛越歐洲」、「飛越富士山」、「飛越中國」、「飛越澳洲」等以飛越為主題的影片內容，還有與日本講談社合作製作的「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」等等也都將是未來計畫播出的內容。

其中「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」為了搶攻暑假檔期，預計在今年8月輪番上映，而「飛越澳洲」則預計在明年初跟隨澳洲國慶上映，透過飛行影院化身為國際文化旅遊的平台，將世界各國的影片引入各地播放，讓旅客們透過親身體驗的方式認識不同國家與文化。

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關鍵字：智崴,i-Ride,飛越美國,歐陽志宏

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