熱能戰斧拿來切肉？日本刀具品牌結合《機動戰士鋼彈》將武器變成菜刀

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日本刀具品牌amenoma結合《機動戰士鋼彈》將武器變成菜刀

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編輯／Duke

不論是日本或美國的動漫，至今仍然深深的影響著世人，今年40周年的《機動戰士鋼彈》便是其中之一，而且日本近期也不斷運用「鋼彈」來製造話題，所以刀具品牌amenoma就藉著這個機會，推出以《機動戰士鋼彈》為靈感設計的刀具。

日前，來自日本兵庫縣三木市的amenoma，便以《機動戰士鋼彈》中經典角色「薩克」的熱能戰斧為原型打造了超帥的刀具，並且不是只有外型酷炫而已，就連收納盒、型號以及配色都與「鋼彈」息息相關，其中，amenoma還將品名訂為「GUSTAV KG-06」專門向「ZAKU MS-06」致敬。

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲以熱能戰斧為原型打造的刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura）

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲收納盒做得超精緻，並且還寫上「GUSTAV KG-06」字樣。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura）

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲除了切菜以外，還有多種用途。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura）

由amenoma打造的「GUSTAV KG-06」系列刀具，共推出綠、藍、紅3色，而綠色售價為日圓39,000元（約台幣11,300元）、藍色售價為日圓42,000元（約台幣12,200元）、紅色售價為日圓48,000元（約台幣13,900元），喜歡《機動戰士鋼彈》的粉絲朋友，目前已經可以到miki-japan.com購買囉！

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

 ▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲共有綠、藍、紅3色。（圖／翻攝自miki-japan.com）

其實日本政府為了要迎接2020東京奧運的到來，先前就宣佈日本宇宙航空開發機構將與日本奧運委員會合作，共同開發微型衛星「G-SATELLITE」，並且以「鋼彈」、「夏亞薩克」為外型設計，其中，這2款機動戰士的眼睛還可以發出奧運Logo的5種顏色，而這個衛星預計會在12月帶來更多的消息。

▲鋼彈造型刀具。（圖／翻攝自IG@mikikajiyamura、miki-japan.com、BANDAI）

▲日本政府將使用機動戰士的外型打造微型衛星。（圖／翻攝自BANDAI）

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