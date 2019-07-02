力挺郭台銘「0到6歲國家養」　游淑慧：投資生育率第一優先

▲郭台銘。（資料照／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在政見會上提出「0到6歲國家養」的想法，希望能解決台灣「少子化」的國安問題，卻遭質疑開空頭支票。對此，台北市議員游淑慧2日發文力挺，表示少子化將讓台灣唱「空城計」，讓台灣「多重器官衰竭」，因此投資生育率值得排第一優先。

郭台銘在國民黨總統初選第二場政見會上拋出「0到6歲國家養」的想法，引起熱議，其中，前新北市長朱立倫認為，台灣稅率與歐洲稅率差3倍多，不想繳這麼高的稅又要交給國家養，事實上不可能；行政院長蘇貞昌也批評郭台銘亂開芭樂票，「如果依照郭董所開的支票，需要上兆經費，會大大加稅，你願意嗎？」

對此，游淑慧於臉書表示，「我非常支持這個政策」，許多政治人物或媒體都在說「錢從哪裡來」？但坦白說，這不是算錢的時候，因為少子化真是嚴重的國安問題，若持續嚴重下去，台灣會像「多重器官衰竭」，爆發多元的問題，而且這些困境是不可逆。

游淑慧指出，若少子化持續嚴重下去，可能會發生的4個問題，第一，我們花大錢蓋的所有硬體建設，包括公宅、捷運建設等，將來都一一成為蚊子館，因為沒人使用；第二，台灣的勞動力減少，繳稅的人也減少了，國家稅收不足，就連預算都會難以平衡。

第三，人口過少了、消費人口也變小了，大家賺的錢也會變少，目前三步一家、五步一店的便利商店和速食店會被迫關門，各種服務業、商業都日漸蕭條；第四，社會保險破產、長照人力缺口、孤獨死、下流老人等長者照護困境層出不窮。

游淑慧質疑，大家都非常關心錢的問題，可是台灣現在有多少錢早就浪費在許多更不可行的政策上面？6000億軍購護台灣？2兆買離岸風電？5000億潛艦國造？8800億前瞻計畫？「如果預算真要排擠，投資生育率值得排第一優先！」