移民口渴被逼「去喝馬桶水」　牢房756人只有4間浴室衣服發酸

▲寇蒂茲上傳移民哭泣的照片。(圖/翻攝自推特/Alexandria Ocasio-Cortez)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國紐約州民主黨籍眾議員寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)1日在推特寫道,她剛離開海關及邊境保衛局(CBP)位於德州的設施,意外發現內部官員強迫被關押的移民喝馬桶水,這些人處在極度艱困的生活環境,「不只孩子,而是所有人,人們喝馬桶水,官員則在國會成員面前大笑。」

《紐約郵報》報導,寇蒂茲與其他民主黨成員1日在德州探視多個移民關押中心,她看到官員安排女性在沒有水的牢房並叫這些人喝馬桶水,她接著詢問高級長官此事;對方回答,官員有時會感到壓力並採取行動。

為了更加理解狀況,寇蒂茲與部分女移民交談;其中一人描述官員在玩心理戰,會在奇怪時辰叫醒她們並罵粗話。寇蒂茲補充,她打算造訪另一處拘留所,川普政府在那邊拒絕發放兒童牙刷與肥皂,她很難低估問題的嚴重性,這是一種有系統的殘忍行為,把移民視為動物般對待,「至今為止,這一直讓人恐懼。」

Just left the 1st CBP facility.



I see why CBP officers were being so physically &sexually threatening towards me.



Officers were keeping women in cells w/ no water & had told them to drink out of the toilets.



This was them on their GOOD behavior in front of members of Congress.