移民口渴被逼「去喝馬桶水」　牢房756人只有4間浴室衣服發酸

▲寇蒂茲上傳移民哭泣的照片。（圖／翻攝自推特／Alexandria Ocasio-Cortez）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國紐約州民主黨籍眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）1日在推特寫道，她剛離開海關及邊境保衛局（CBP）位於德州的設施，意外發現內部官員強迫被關押的移民喝馬桶水，這些人處在極度艱困的生活環境，「不只孩子，而是所有人，人們喝馬桶水，官員則在國會成員面前大笑。」

《紐約郵報》報導，寇蒂茲與其他民主黨成員1日在德州探視多個移民關押中心，她看到官員安排女性在沒有水的牢房並叫這些人喝馬桶水，她接著詢問高級長官此事；對方回答，官員有時會感到壓力並採取行動。

為了更加理解狀況，寇蒂茲與部分女移民交談；其中一人描述官員在玩心理戰，會在奇怪時辰叫醒她們並罵粗話。寇蒂茲補充，她打算造訪另一處拘留所，川普政府在那邊拒絕發放兒童牙刷與肥皂，她很難低估問題的嚴重性，這是一種有系統的殘忍行為，把移民視為動物般對待，「至今為止，這一直讓人恐懼。」

Just left the 1st CBP facility.



I see why CBP officers were being so physically &sexually threatening towards me.



Officers were keeping women in cells w/ no water & had told them to drink out of the toilets.



This was them on their GOOD behavior in front of members of Congress. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 2019年7月1日

然而，海關及邊境保衛局一名官員1日否認寇蒂茲的說法，聲稱她造訪的單位都有標準配備，馬桶旁邊有可以飲水的地方，根本沒人在喝馬桶水，「他們喝的是連接馬桶水槽的飲用水，你在美國每個市政監獄都能找到的東西。」

儘管雙方說法不一致，寇蒂茲仍繼續槓上海關及邊境保衛局，她指責有官員透過社群媒體威脅她；一個包含9500名官員的不公開臉書社團，偷偷討論要成立募款頁面來傷害她與其他民主黨人。寇蒂茲認為，這不是幾顆老鼠屎的問題，而是一種暴力文化。

加州民主黨籍眾議員趙美心（Judy Chu）當時與寇蒂茲前往中心，她回憶自己所見的情景，有邊境巡邏隊的官員告訴一名口渴的女子「想喝水就從馬桶裡喝」，這番話與讓她感到震驚與作嘔，必須認真做點改變。

"If you want water, just drink from a toilet." That's what border patrol told one thirsty woman we met on today's #DemsAtTheBorder trip. These are the same CBP personnel who threatened to throw burritos at members of Congress. Changes must be made. #DontLookAway pic.twitter.com/dW34DRduDA — Judy Chu (@RepJudyChu) 2019年7月1日

寇蒂茲1日來到邊境處訪問時遇到總統川普的支持者。他們用英語、西班牙語嘲諷寇蒂茲，紛紛大喊「管好你自己的國家」、「川普2020」、「你們這些人都是智障」；還有人詢問她是否帶了洋蔥，她流的淚水是假的。

寇蒂茲結束位於德州的行程後，NBC新聞揭露一項國土安全部內部報告，內容提及艾爾帕索（El Paso）拘留所的環境早在5月就非常惡劣；官員甚至得配備武力，防止可能發生的動亂。

▲寇蒂茲經常關注弱勢族群。（圖／路透）

檢查員進一步發現，756位移民只有4間淋浴間可用，屋內、屋外都很擁擠，男子在牢房裡無法躺下睡覺，此外，這些人沒辦法順利洗澡或更換乾淨衣物，好幾周都穿著髒衣服。