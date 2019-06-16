北市查逃逸移工一晚逮125人　自行到案免收容期限到6/30

▲移民署台北專勤隊執行查緝專案帶回上百名逾期外勞。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪／台北報導
移民署6月15日執行全國逃逸外勞專案、北市專勤隊在全台同步查緝行動中，結合勞政、警政、調查、憲兵、海巡等單位，鎖定大台北地區20 餘處外來人口易聚集熱點，當日查獲失聯移工92人、外僑19 人、非法雇主仲介14 人，總計125 人。
▲移民署台北專勤隊執行查緝專案帶回上百名逾期外勞。（圖／記者張君豪翻攝）
台北專勤隊這次查緝行動從15日零時展開，移民署外勤人員針對臺北火車站周邊商店、失聯移工租賃公寓、建築工地、餐飲店等外來人口易聚集熱點查察，並與北市政府勞動力重建運用處、北市警中正一分局，調查局北市調查處、海巡署艦隊分署、台北士林憲兵隊等單位，共出動60餘名人員聯合查緝同步執行搜索。
移民署北市專勤隊表示，擴大逾期停留外來人口自行到案專案將於30日結束，專勤隊日員率續前往北市外來人口主要常聚集場所加強宣導，今日加派人員受理外來人口自行到案。
北市專勤隊隊長廖世媚呼籲，2019年擴大逾期居留外來人口自行到案專案投案期限至今年6月30日止，自行到案者得免收容，罰鍰採最低額新台幣2000 元，並減免管制來台等大幅降低原先罰則。希望逾期的外籍移工能多把握最後機會出面投案。
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