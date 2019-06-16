北市查逃逸移工一晚逮125人　自行到案免收容期限到6/30

1名越南籍黎姓女子，被移民署限令出國，並管制8年無法入台，黎女竟異想天開，以美金7500元（台幣20多萬元）代價，請人變造指紋，且冒用他人身分闖關，犯罪過程彷彿「驚奇隊長」劇中情節，但仍不敵移民署「生物特徵辨識系統」分析而被識破查獲，全案經台南市專勤隊調查後，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。