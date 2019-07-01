長榮空服罷工波及旅行業！　交通部：長榮已與公會溝通

▲長榮空服罷工行動仍繼續，外界都盼望盡快結束。（圖／記者彭懷玉攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工行動已經第12天，由於目前已經進入暑假旅遊旺季，旅行業叫苦連天。交通部表示，旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空一直有與旅行同業保持溝通，旅行商業同業公會全國聯合會今（1）日下午並已前往長榮航空討論相關處理方案，該公司建議相關議題可請旅行業者直接聯繫長榮航空窗口處理。

長榮空服罷工導致旅行業損失慘重，中華民國旅行業品質保障協會今日召開記者會抗議。品保協會副理事長黃文卿說，根據長榮這十天取消了900多航班，影響的旅客達20萬人，旅行業者代墊費用達上億元，損失達18億元，只要長榮罷工繼續，這些數字會更大。

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長榮航空與桃園市空服員職業工會對於團體協約內容仍未達共識，雙方約定於7月2日繼續協商，交通部今日下午仍召開第12次應變會議，以持續做好疏運應變工作。

交通部表示，依長榮航空統計，今天原訂飛航182架次，取消70架次，影響旅客1萬1993人次，航班執行率已恢復達六成以上（62%），累計6月20日至7月1日已取消出入境合計1091架次；立榮航空國內線航班共154架次，僅部分金門航班因機隊調度調整時間，其餘均正常營運。團客部分，共影響75團、1748人，都已簽轉航班或取消出團。



有關旅行業反映罷工損害補償部分，交通部說，長榮航空一直有與旅行同業保持溝通，旅行商業同業公會全國聯合會1日下午並已前往長榮航空討論相關處理方案，該公司建議相關議題可請旅行業者直接聯繫長榮航空窗口處理。至機場應變部分，目前各機場現場須簽轉旅客已大幅減少，機場公司及民航局各航空站同仁將隨時配合長榮航空地勤人員，視狀況協助旅客。



交通部表示，將持續督促長榮航空及會同有關單位做好疏運應變工作，並配合勞政主管機關，全力促成雙方達成共識，使事件及早落幕。