雙城論壇主視覺曝光　引用雨果名言「下水道是城市的良心」

▲雙城論壇主視覺曝光 。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲7月3日將啟程到上海出席雙城論壇，論壇議題將鎖定在市民關注的經貿、創新、青年及產業交流方面，根據此次主題，北市府1日曝光主視覺，不過僅呈現在北市府在4日主辦的答謝晚宴中，背板、講台等舞台佈置，其餘場合的主視覺呈現則另由主辦方上海決定。



北市府表示，此次援例印製了限量主視覺悠遊卡致贈參與主論壇的與會貴賓，從城市元素下手視覺設計，以微觀的手法捕捉城市各層面的流動，將人、車、水的循環轉化為設計語彙，呈現於臺北上海之文字輪廓，表現「流動創新，合作未來」之視覺意象。



北市府表示，林立的水泥高樓構成了台北與上海獨特的城市景觀，系統化的交通網路梳理出城市的肌理脈絡，然而支撐著一座城市成長的，不是高聳的鋼筋建築，也不是錯綜複雜的道路系統，在經典名作《悲慘世界》中，雨果寫道：「下水道是一個城市的良心。」拉開城市的表皮，下水道構築的宏觀世界，不僅承載了市民的日常生活，也推動城市的新舊代謝。



北市府表示，希望在本屆上海台北城市論壇的主視覺，利用交通網路，排水管道的意象轉化，體現對過去工業建設的欣賞，「也期許我們能跨越時間的橫溝，推動青年、產業間的交流與合作，共譜下一個美好未來。」



根據北市府所公布的行程，台北市府團隊3日抵達後，上海方將邀請前往洋山深水港參訪，後於下午參訪浦東新區城市綜合管理中心、出席2019海峽兩岸電競文化節，晚上出席上海市領導會見和晚宴；4日上午，在金山假日酒店舉辦主論壇，並簽署三項合作協議，下午前往上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、上海灣區科創中心、台商南僑食品等地參訪，晚上出席答謝晚宴。