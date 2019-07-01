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北市400警抓酒駕！首件「乘客連坐」、「攔檢不停」出爐

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▲北市警方動員逾400警力強力執行酒駕新制大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方動員逾400警力強力執行酒駕新制大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

各位民眾要小心嚕！全國警方取締酒駕新制7月1日0時正式上路，警方提醒酒後駕車、拒測罰則提高，累犯罰鍰亦採累進制，同車乘客亦會被連坐處罰，台北市警局在酒駕新制取締上路第一天規劃99處路檢點，動用將近400名警力，市警局高層宣誓，這次取締絕對是「天羅地網」等級，呼籲飲酒民眾切莫心存僥倖以身試法。

台北市警局統計，酒駕新制首日，目前已取締9件酒後駕車案件，其中有4件駕駛人酒測值達0.25mg/L以上，其中有1件駕駛人因酒測值達0.26mg/L，同車乘客則依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定舉發，成為北市首度因新制酒駕連坐處罰而受處罰之乘客，最高可罰3,000元罰鍰。

▲北市警方動員逾400警力強力執行酒駕新制大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方動員逾400警力強力執行酒駕新制大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

另外於新制首日亦有發生1件駕車經攔檢站經攔檢不停之情形，警方可依道管條例第35條第4項第1款規定逕行舉發，罰鍰金額高達18萬元。市警察局提醒，酒駕新制施行後，只要駕駛人酒測值達0.25mg/L以上，即處罰18歲以上之同車乘客，立法目的在於希望同車乘客規勸、制止有飲酒之駕駛人開車上路的責任心。

警方呼籲民眾，因目前取締酒駕違規執法標準嚴格，酒測值超過0.15 mg/L即屬違規，只要體內酒精稍未代謝完全就可能超過規定標準，提醒民眾如有飲宴的行程，應事先規劃返家之方式，另如晚上聚餐如喝較多酒，隔日早上亦應避免「宿醉酒駕」，以免影響駕駛安全還遭重罰。

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關鍵字：酒駕新制,酒駕,重罰

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