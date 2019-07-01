瞎扯許慧欣父親賣屋詐財　時報周刊與女強人判賠20萬

▲藝人許慧欣的父親遭報導詐財，起訴獲償確定。（圖/記者徐文彬）



記者吳銘峯／台北報導

連鎖婚紗店「珍琳蘇」創始人蘇愛珠，2015年間向《時報周刊》爆料，稱2014年間她向藝人許慧欣父親許俊明等人購買房產出現糾紛，說許俊明「假買屋真詐財」。蘇女事後坦承是瞎扯，被依「妨害名譽罪」判刑3月定讞。許俊明起訴求償，最高法院判決蘇女與《時報周刊》社長黃樹德等5人須連帶賠償20萬元，並在《時報周刊》刊登道歉啟事確定。

2015年8月28日所出版第1958期《時報周刊》雜誌，以「許慧欣父親遭控假賣屋真詐財」為標題，做出大篇幅報導。原來許慧欣的父親許俊明與兄弟許俊雄、許俊文擁有台北市士林區大東路一處4層樓房子及週邊的2塊土地，中間人林子原是許俊雄的小舅子，在取得許俊雄所擁有的1/3產權後，欲轉手賣給蘇愛珠，雙方卻因此引起買賣糾紛。

而《時報周刊》雜誌報導的內容根據蘇愛珠的說法，稱「許慧欣父親遭控假賣屋真詐財藝人許慧欣的父親許俊明、叔叔許俊雄驚傳涉嫌詐欺！」「這群人擺明串通好的，之後又全躲在美國相應不理，這些人心好狠，又要吞她的錢，還拿走賣屋的錢，簡直就是詐騙集團。」

許俊明否認報導內容，並提出民刑事訴訟，其中刑事部分，蘇愛珠被依「妨害名譽罪」起訴，至於《時報周刊》社長黃樹德與副總編輯、編輯、記者等4人，則獲得檢方不起訴確定。蘇愛珠遭起訴後，法院審理時認罪，最後遭判刑3月定讞，並執行完畢。

民事部分，許俊明求償50萬元並要求蘇女與《時報周刊》社長等4人，須登報道歉。一審僅判決蘇女須賠償20萬元，案經上訴，二審改判蘇女與《時報周刊》社長等4人，須連帶賠償20萬元，並均應在《時報周刊》封面內頁刊登道歉啟事。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回確定。

