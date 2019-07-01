小米CC9 Mimoji抄襲iPhone Memoji？小米：公司高度尊重知識產權

▲小米董事長雷軍才宣布將推出小米CC新系列手機，結果在捏臉新功能上引發了爭議。（圖／翻攝自微博）

科技中心／綜合報導

小米與美圖秀秀合作的全新系列手機「小米CC」，將於7/2推出CC9、CC9e、CC9美腿，當中有一項「全新」的功能叫做「Mimoji萌拍形象」，此一功能不僅英文拼法近似iPhone Memoji，就連功能性上也相當類似， 因此在微博上引發了爭議。小米官方針對此事發出了聲明表示，該公司高度尊重知識產權，否認抄襲說。

一名名為＠搞機少女的博主在6/29時，先是在微博上貼出了四張比對圖片，每一張都是用iPhone Memoji與小米Mimoji捏出的表情符號，並請大家「感受一下」；在搞機少女的貼文上，並未直接明說小米是否抄襲Apple的點子，不過貼文下方的推文卻吵得沸沸揚揚。

▼一名名為搞機少女的博主，貼出了Memoji與Mimoji的比較圖。（圖／翻攝自微博）

而後在6/30時，小米官方大動作地發布聲明稿指出，小米在進行嚴格的自審自查後，據此確信Mimoji萌拍形像沒有對其他友商包括蘋果進行任何抄襲。

且小米也強調，該公司在2018年5月31日推出小米8透明探索版時，也同步推出了米萌應用（Mimoji）；而此次，則是小米對Mimoji的功能進一步升級後，將此一應用搭載在即機發布的小米CC9系列手機上。

小米也在聲明稿內表示，對於惡意造謠者、幕後黑手，以及不負責任的惡意傳播者，該公司將會透過司法途徑追究法律責任。

不過，事後搞機少女在自己的微博上再發文表示，自己並沒有特別說什麼，不過就只是經常玩iPhone的Memoji，在看到小米卡通形象就想到了蘋果的罷了。且小米聲明太嚇人，這件事沒有陰謀論，也沒有幕後黑手。