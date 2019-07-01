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Apple News +餅畫太大　出版商：營收不如蘋果保證

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▲▼Apple News plus。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

▲Apple News +。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

科技中心／綜合報導

現實總是殘酷的？這句話對於與蘋果（Apple）合作的Apple News +服務的出版商來說可能正在實現。據外媒報導，Apple News +自今年3月推出以來，不只蘋果向出版商保證的營收目標未達標，甚至有出版商認為蘋果在Apple News +的應用程式設計並不完善。

據外媒《9to5mac》引述《Business Insider》的報告提到，蘋果最一開始向出版商表示，他們首年在Apple News +上的獲利，將會是先前Texture服務上的10倍，但有版商表示，目前的實際收入只有當初的20分之1。

為了解決對於Apple News +服務初期的擔憂，蘋果其實一直有與出版商，但蘋果向出版商表示，「用戶最關心的是服務是不是免費的」，報導認為，這代表Apple News +服務存在著問題。出版商表示，他們對Apple News +的應用程式設計存有擔憂，他們甚至希望能把將雜誌移植至Apple News +的方式能更容易。此外，出版商也希望蘋果能鼓勵用戶花更多時間在自己所選擇的刊物上，因為用戶的閱讀時間，將決定蘋果給予出版商的分潤。

但該報告指出，有許多參與Apple News +服務的出版商認為，蘋果對於Apple News +的細節缺乏關注，「有些人表示驚訝，雖然蘋果以其手機和其他硬體追求完美主義的方式而聞名，但Apple News +似乎尚未完成。」報導指出，雖然蘋果已經向出版商保證將會努力使產品更直觀，同時解決出版商方面的問題，但並非所有出版商都買單這種說法，「我不認為他們會全力以赴」。

據了解，目前Apple News +在美國和加拿大進行營運，今年預計會進入英國市場。

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關鍵字：蘋果,出版商,分潤,營收,Apple News +

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