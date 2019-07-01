川普推特突襲「想見金正恩」板門店握手　首位美國總統踏入北韓

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普（Donald John Trump）29日出奇不易，在推特發文說想見北韓領導人金正恩，希望金正恩若看到貼文，能和他在兩韓非軍事區（DMZ）見上一面。北韓方面雖有些訝異，但隔天「川金三會」果真閃電登場，雙方閉門會談長達53分鐘，預計重啟核子談判，而川普也成為史上第一位踏入北韓領土的現任美國總統，整個敲定過程不到24小時。

川普29日出席日本G20峰會期間在Twitter上喊話，希望能在非軍事區和金正恩見面打個招呼。北韓外務省第一副相崔善姬得知後回應，這項提議很有趣，雖然北韓方面還沒有收到正式的邀請，但若能深化雙邊關係，將是一個非常有意義會面，她個人樂見其成。

綜合外媒報導，川普這場臨時邀約令人措手不及，一下演變成「川金三會」。當地時間下午3點45分（台灣時間約下午2點45分），川普在南韓總統文在寅的陪同下前往板門店，和金正恩各自在北緯38度線前見面，握手長達15秒。

▲川普、文在寅抵達板門店。（圖／路透社）

當時川普詢問，能否跨越38度線進入北韓？金正恩回應「那是我的榮幸」。隨後兩人便跨過邊境進入北韓，再轉身返回南韓側。川普表示，能跨過這條線是莫大的榮譽，這正是因為他和金正恩關係親密，有著偉大的友誼，希望之後能邀金正恩回訪白宮。

金正恩則回應，川普是首位踏上北韓國土的美國總統，這是歷史性的一刻，將永垂青史，但未馬上回應川普的邀請。美媒《CNN》報導指出，過去從未有北韓領導人拜訪白宮，若真能成行，對金正恩而言將別具意義。

▲川普與金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）握手。（圖／路透社）

簡單寒暄後，2人和文在寅進入南韓這一側的「自由之家」閉門會談，全程長達約53分鐘。隨後3人結束會談，再度面對鏡頭發表簡單談話。川普說，感謝金正恩願意應邀現身，「他若沒有現身，媒體一定會讓我很難看。」金正恩則笑說，川普透過推特邀約確實讓他很驚訝，但他本來就想和川普再見一面，尤其這次會面別具意義，相信將帶來正面影響。

隨後，2人護送金正恩跨過停戰線返回北韓，並走回南韓「自由之家」繼續接受媒體提問，透露會談大致方向。他們表示，雙方談話過程非常順利，不僅達成諸多共識，北韓也同意重返談判桌，未來幾周將重啟美朝核子談判。

▲雙方在自由之家南韓側見面。（圖／路透社）

川普指出，他會指派美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）主導談判，確切談判時間表則交由國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）與外交團隊安排，但他不會急著達成談判，因為這種事急不得，相信最後會有好的結果。

這次川普和金正恩在板門店會面，不僅是繼新加坡峰會、越南河內峰會後第三次「川金會」，也是自1953年7月韓戰停戰後，兩國元首相隔66年後第一次在相同地點會面。更具意義的是，截至目前為止，僅有2位美國前總統在卸任後訪問朝鮮，分別是吉米.卡特（Jimmy Carter）和比爾.克林頓（William Jefferson Clinton），但川普以現任總統身分進入了北韓國土。

▼川普成為史上第一位進入北韓境內的美國現任總統。（圖／路透社）