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見山羌水中掙扎！村長跳曾文水庫救…上岸秒休克　連打強心針搶命

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▲▼山羌溺水。（圖／Facebook／吳宗霖）

▲曾文水庫有小山羌溺水，嘉義和平村村長吳倚豪下水搶救卻差點送命。（圖／Facebook／吳宗霖）

生活中心／綜合報導

嘉義的曾文水庫30日發生一起動物溺水意外，嘉義大埔鄉和平村村長吳倚豪與家人同遊曾文水庫時，發現一隻被魚網纏繞，受困水中而奄奄一息的山羌，立刻穿上救生衣入水搶救，卻因此而血壓急降、臉色蒼白、休克送醫，在大埔衛生所醫療站打了2劑強心針才脫離險境。

吳倚豪的哥哥、大埔鄉民代表會前副主席在臉書發文稱，自己的家族在曾文水庫聚會時，發生了一段小插曲，弟弟吳明勳、吳倚豪與姨婆楊秀玉發現水中有一隻被魚網纏繞，受困水中而奄奄一息的山羌。吳倚豪發現後，隨即穿上救生衣、跳入水中急救，成功救回命在旦夕的小山羌。

▼嘉義大埔鄉和平村村長吳倚豪。（圖／Facebook／吳倚豪）

▲▼山羌溺水。（圖／Facebook／吳宗霖）

不過，就在吳倚豪即將上岸時，突然發生血壓急降的情況，導致他差點休克。吳宗霖說明，家人見狀，立刻將吳倚豪送往大浦衛生所醫療站治療，打了2劑強心針後，才救了回來。

根據《聯合新聞網》報導，吳倚豪表示，當時天氣炎熱，自己沒有暖身就急忙下水施救，加上在水中與山羌「纏鬥」了不少時間，所以出現「眼前一片空白、四肢無力」的情況，目前已完全恢復。

▼山羌受困水中，還被魚網纏繞，差點喪命。（圖／Facebook／吳宗霖）

▲▼山羌溺水。（圖／Facebook／吳宗霖）

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關鍵字：山羌,曾文水庫,吳倚豪,吳宗霖,嘉義竹崎鄉和平村

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