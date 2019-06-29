網友斥「小孩照片貼爽的？」　王浩宇回應「沒說是誰」惹眾怒

▲桃園市議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）

圖文／鏡週刊

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指高雄市長韓國瑜有小三與私生女，被控涉及妨害名譽。昨（28日）本刊獨家報導，台北地檢署日前傳訊「新莊王小姐」，她主動提供親子鑑定，證明非韓所生。消息一出，韓粉灌爆桃園市議員王浩宇臉書揚言罷免，要王浩宇退出政壇。

據本刊瞭解，北檢連日來密集約談相關人，確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，根本與韓國瑜毫無關係。王小姐本名王安莉，是一名書商，撫養一對兒女，並與老公離婚十幾年，因為黃文財關係才認識韓國瑜，2人純粹只是牌友。

而上月王浩宇在臉書貼出一張打碼的女童照，引發議論，王浩宇後來刪除貼文和照片，還說因為考量孩子的權益，他選擇暫時撤除臉書照片。對於本刊的報導，王浩宇昨在臉書表示，週刊的報導，看看就好。還說關於報導的內容，雖然跟他目前了解的狀況不同，但他當時的說法一直相同。對於不實指控，惡意攻擊的韓粉，他已經提告超過20人，想捐錢給育幼院的繼續沒關係。

有網友批評「所以當天貼小孩照片是貼爽的嗎？！」王浩宇回應「我沒說是誰」，激怒更多網友。「用影射的殺傷力最重....」，並要求他出來道歉「王浩宇道歉，我請雞排」，還有網友揚言罷免，要王浩宇退出政壇。對於網友的說法，王浩宇回說「週刊說你就信了？」網友則向王浩宇喊話「鏡週刊的可信度怎樣看都比你跟吳子嘉高。」最後王浩宇則再度發文表示「今晚已備份各網站內容，將提告17位韓粉，每位求償20萬。」



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