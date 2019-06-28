想行走江湖當大俠嗎？　來宜蘭傳藝就對了

▲▼想行走江湖當大俠嗎？暑假來宜蘭傳藝就對了。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來傳藝，人人當大俠！暑假宜蘭傳藝園區力邀明華園日字戲劇團帶來精彩歌仔戲，讓您可欣賞到演員及藝師展現十年一劍真功夫。而新設多處武俠風拍照裝置，人人都可當大俠，傳藝更打造全臺唯一真人實境武俠版全員逃走遊戲，優勝冠軍將可贏得入住傳藝老爺行旅的大獎。另，7、8月傳藝延長夜間營運至晚上八點，宜蘭縣民持身分證即可獨享晚上6點過後免費入園的好康！

全聯善美的基金會表示，8月力邀「臺灣第一丑角」陳勝在領軍的明華園日字戲劇團，駐園演出精彩歌仔戲「王老虎搶親」，陳勝在還將於8/24、8/25加碼專場演出「丑藝女之胖妞戀歌」。

此外基金會更打造全臺唯一真人實境武俠版全員逃走遊戲，由專業武行演員擔任大俠，報名玩家化身囚犯，囚犯一邊在全園區穿梭解謎，還得閃避大俠緝捕，50分鐘遊戲過程緊張刺激，非常燒腦鬥智也極需好體力，優勝冠軍可贏得入住傳藝老爺行旅的大獎，整個暑假只有7/10與8/14兩場，7月場已爆滿，8月場請務必鎖定宜蘭傳藝臉書粉絲頁。



基金會指出，暑假傳藝武俠風裝置，保證美拍到手機沒電。7月每日下午15:40，有20分鐘「大俠人人拍」快閃體驗，專業武行演員教您擺姿勢，倒數十秒拍出功夫味。票口廣場水池以不鏽鋼打造的「虎鶴！Whoo Ha！」練武群像，一到傳藝就能感受功夫元素；騰空飛躍在文昌街空中的14位武林高手裝置，有如輕功草上飛。

宜蘭傳藝園區7/1到8/31每天延長夜間營運到晚上8點，下午4點後遊客可以100元購買星光票入園，下午6點後，開放宜蘭縣民（戶籍地在宜蘭者）憑身分證免費入園。

另「2019魔幻戲法藝術節」展功夫系列活動豐富精彩，日戲夜秀加上快閃擺拍表演，加總超過950場。在傳藝，處處是功夫，來傳藝，人人當大俠。