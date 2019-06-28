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社會 社會焦點 保障人權

保全員被催債嗆「母狗走路小心」　又拿刀劃傷被害人臉15cm

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▲ 懶弟只喝酒不上班還打老母，哥拿水果刀狠刺背殺了他。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 陳男不滿黃女頻頻催債，在早餐店持水果刀朝黃女臉部猛砍。（示意圖，非新聞當事兇刀／記者郭世賢翻攝）

突發中心／新北報導

新北市一名陳姓男子不滿黃姓女友人催債，先是傳訊嗆黃女「母狗」，並恐嚇「以後走路小心眼睛不要被狗咬到」；幾天後陳男竟「說到做到」，在早餐店內持水果刀攻擊黃女，造成她左臉留下長達15公分的傷口。新北地院依重傷害未遂、恐嚇罪判陳男2年4月徒刑，其中恐嚇罪2月徒刑得易科罰金6萬。

據判決，64歲的陳男從事保全業，與黃女相識10餘年，2人卻因債務糾紛反目；陳男於2018年8月20日傳訊恐嚇黃女：「母狗以後走路小心，眼睛如果被狗咬到變瞎子，下半輩子看不到會很慘」。同月25日，陳男在早餐店與黃女一言不合吵了起來，陳男竟當場拿出水果刀朝黃女臉部猛砍…事後陳男到警局自首；黃女送醫後眼睛無礙，但左臉長達15公分的傷口，還是讓她心有餘悸。

法院審理時，陳男否認恐嚇，辯稱「只是一時氣話，不覺得這樣是恐嚇」；水果刀也是想吃水果才買的，不是要拿來砍人。當天是先被黃女罵「看門狗」，才會一時氣憤砍人。他知道闖下大禍，隨後也到警局自首。

法官調閱現場監視器畫面，認為黃男始終手插擺放水果刀的口袋，顯然是預謀拔刀；攻擊時也不斷朝黃女臉部攻擊。法官認定陳男是想「說到做到」砍瞎黃女，最後依重傷害未遂、恐嚇等罪判陳男2年4月徒刑。

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關鍵字：債務糾紛,水果刀,重傷害罪,恐嚇

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