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少女遭偷拍威脅...情緒崩潰受心理治療　控制狂男友一家判賠65萬

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲經不住控制狂男友一再用裸照威脅，被害少女情緒崩潰，轉學後仍須接受心理輔導。（示意圖，非新聞當事人／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／新北報導

國中學生情侶交往時甜甜蜜蜜，少女沒想到男友會偷拍她的裸照，甚至日後還拿來威脅；新北市一名14歲少年與同班女同學交往，不料這名少年控制慾超強，僅因少女與其他男同學接觸，他竟威脅宣傳裸照，「我可以給他們看看妳的X長怎樣」。少女驚恐轉學，至今仍接受心理輔導。新北地院少年法庭裁定少年須接受保護管束，民事部分再判少年及其父母須賠償少女35萬元，另需再賠少女父母各15萬元，共65萬元。

2016年間，少年與同班女同學交往，期間2人感情甜蜜打砲數次，不料少年卻利用女友的信任，於同年6、7月間，偷拍她的胸部、下體裸照及影片。之後少年不滿女友與其他男同學互動，他私訊少女，揚言散布之前偷拍的「籌碼」，逼少女別跟其他男同學接觸，「我喜歡控制人」、「把人逼到生不如死，很好玩」。

2017年3月底，少年醋意再爆發，不但要求少女封鎖男同學，還傳裸照恐嚇，「妳可以協商發幾部影片阿」、「讓大家看不好嗎」；後來事件曝光，還有同學替少女打抱不平，事後少年又私訊少女怒飆三字經，並威脅，「妳最好安分點」、「我可以給他們看看妳的X長怎樣」。

經不住控制狂男友一再摧殘，身心受創的少女2017年4月開始曠課、請病假，精神十分不穩定…在父母的追問下，她才痛哭講出這段不堪的經歷。事後少女父母報案並讓她轉學，至今少女仍須接受心理輔導。

新北地院少年法庭認為少年觸犯無故竊取他人隱私、恐嚇、強制等罪，裁定保護管束；民事部分少年及其父母須賠償少女一家共65萬元。至於「兩小無猜」未成年性交部分，因屬告訴乃論，雙方都未提告的狀況下，法院不追究。

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關鍵字：未成年性交,裸照,恐嚇,恐怖情人

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