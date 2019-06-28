　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

美國國安局監控權力之大，形同明朝的東廠。圖為國安局的官網。(圖／取自NSA官網)

美國國安局監控權力之大，讓人不寒而慄。圖為國安局的官網。(圖／取自NSA官網)

國際中心／綜合報導

之前因為「棱鏡門」醜聞飽受批評的美國「國家安全局」(NSA)，最近再度被爆出監控 行為。有組織曝光，國安局曾在去年10月非法蒐集美國公民的通訊記錄。

「今日俄羅斯」網站報導，「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)周三(26日)公布的檔案顯示：國安局在未獲得《涉外情報監視法》授權的情下，於去年10月期間持續多天，對美國公民的手機資料進行非法監控。

檔案顯示，這些手機資料來自美國一家電信公司。該公司以「通訊資料記錄」出現「異常狀況」的藉口，給國安局提供了大量「未經授權」的公民手機通話和簡訊記錄。

檔案沒有公布具體數據，只公開提供資料的具體時間：2018年10月3日開始，直到10月12日才結束。 「公民自由聯盟」表示，此一事件對公民隱私和權利有「嚴重影響」，但受影響的美國公民卻並不知情。

2013年，美國0國防承包商前雇員史諾登(Edward Snowden)曝光國安局在全球進行大規模監控活動。其範圍之廣、程度之深讓人咋舌，用史諾登的話來說：「此一系列監控專案所形成的網路，可以讓美國對全球大部分通訊進行監控」。這宗醜聞後來被稱為「棱鏡門」(Prism)事件。

「棱鏡門」醜聞曝光後，美國國會於2015年立法，加強對監控專案的審批。但國安局近年來仍被爆出以各種「異常狀況」為由非法收集個人資訊。 今年1月，國安局曾表示已改變相關做法，並銷毀自2015年以來獲得的6億份通訊記錄。

ET快訊
懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓
45歲《甄嬛》蔡少芬宣布懷第三胎！老公張晉PO影片報喜
即／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！只想快點離一離「協議內容有警告意味

關鍵字：國安局,國家安全局,NSA,棱鏡門,Prism

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

媽下車10分鐘…小一女兒脖子卡住「夾座椅間」離奇昏迷　2歲弟目睹

川普、安倍、習近平共用1桌「並肩坐」！　網驚訝：這也太擠

大阪G20／川習握手短暫交談　川普︰沒承諾緩加徵關稅

G20影響日本民眾與觀光客　和食沒魚停業、垃圾箱停用

警回訪家暴父　竟看到6歲童鐵鍊纏身跪門口…母：他太皮

商業周刊／川普為何急見習近平？　答案在漲價的聖經

G20前夕…為習近平「單獨設宴」　安倍晉三提香港：自由開放至關重要

伊朗：歐盟再制裁　我就退出《禁止核武擴散條约》！

G20高峰會「第一輪登場」　安倍提「數據流通圈」促經貿資訊互惠

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

媽下車10分鐘…小一女兒脖子卡住「夾座椅間」離奇昏迷　2歲弟目睹

川普、安倍、習近平共用1桌「並肩坐」！　網驚訝：這也太擠

大阪G20／川習握手短暫交談　川普︰沒承諾緩加徵關稅

G20影響日本民眾與觀光客　和食沒魚停業、垃圾箱停用

警回訪家暴父　竟看到6歲童鐵鍊纏身跪門口…母：他太皮

商業周刊／川普為何急見習近平？　答案在漲價的聖經

G20前夕…為習近平「單獨設宴」　安倍晉三提香港：自由開放至關重要

伊朗：歐盟再制裁　我就退出《禁止核武擴散條约》！

G20高峰會「第一輪登場」　安倍提「數據流通圈」促經貿資訊互惠

他打麻將放話「阿飄別來亂」...半夜慘遭紅衣女厲鬼壓床　孔雀明王下凡解圍

《寄生上流》演員到齊！　宋康昊秀中文 催票台粉：大家好

女星嫁豪門1個月「老公有小三」　雙胞兒遭搶怒報警：躲到哪都能找！

租稅政策有效　稅後高所得占總所得下降2.2%　縮小貧富差距

桃市市議員張運炳涉賄　桃院判處當選無效

柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

外傳接任「農林董事長」　吳清源直球回應：8月1日就會知道

長榮罷工明有望落幕？工會召開說明會：要戰、要和由2300會員意志決定

荷包看緊點！6生肖「燒錢危機」曝：羊愛借朋友錢、狗遇劫財星

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

國際熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存..

女嬰摔下公寓　17歲少年衝上去..

薩爾瓦多總統不恢復台灣邦交了

警車旁滿地屍塊　突尼西亞2連爆

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生..

親媽一句話...女砸千萬整型3..

廂型車2秒墜砸渡輪　民眾嚇傻急..

偷用自己精子對女授精　缺德醫生..

德媒：華為設備「後門」沒找到

女兒開「跑車」逆向！被老爸抓包..

男腹痛…胃堆80種異物　醫生傻..

美參院通過國防授權法　軍艦應通..

他車禍癱瘓後找假小三逼走女友

更多熱門

相關新聞

美官員4月已表達蔡英文不會過境華府

總統蔡英文敲定7月11日出訪中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯。至於過境地點，確定不會過境先前外傳的華府，其實早在四月，涉外人士表示，美國國安會資深官員已表達「不可能」；而我國安人士也指出，過境必須考量區域的穩定因素。

憲兵被要求表明身份　竟裝傻說...

彭勝竹缺席委員會挨批　國安局：絕無不尊重國會

駭客截取美網攻大陸工具反駭美國

美軍艦4度通過台海　國安局：將成常態巡航

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面