本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

▲美國國安局監控權力之大，讓人不寒而慄。圖為國安局的官網。(圖／取自NSA官網)

國際中心／綜合報導

之前因為「棱鏡門」醜聞飽受批評的美國「國家安全局」(NSA)，最近再度被爆出監控 行為。有組織曝光，國安局曾在去年10月非法蒐集美國公民的通訊記錄。

「今日俄羅斯」網站報導，「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)周三(26日)公布的檔案顯示：國安局在未獲得《涉外情報監視法》授權的情下，於去年10月期間持續多天，對美國公民的手機資料進行非法監控。

檔案顯示，這些手機資料來自美國一家電信公司。該公司以「通訊資料記錄」出現「異常狀況」的藉口，給國安局提供了大量「未經授權」的公民手機通話和簡訊記錄。

檔案沒有公布具體數據，只公開提供資料的具體時間：2018年10月3日開始，直到10月12日才結束。 「公民自由聯盟」表示，此一事件對公民隱私和權利有「嚴重影響」，但受影響的美國公民卻並不知情。

2013年，美國0國防承包商前雇員史諾登(Edward Snowden)曝光國安局在全球進行大規模監控活動。其範圍之廣、程度之深讓人咋舌，用史諾登的話來說：「此一系列監控專案所形成的網路，可以讓美國對全球大部分通訊進行監控」。這宗醜聞後來被稱為「棱鏡門」(Prism)事件。

「棱鏡門」醜聞曝光後，美國國會於2015年立法，加強對監控專案的審批。但國安局近年來仍被爆出以各種「異常狀況」為由非法收集個人資訊。 今年1月，國安局曾表示已改變相關做法，並銷毀自2015年以來獲得的6億份通訊記錄。