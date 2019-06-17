違規執法？憲兵被要求表明身份...竟裝傻說「我是路人甲！」

▲世大運場外抗議。（資料照／記者柳名耕攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

2017年8月30日，一名陳姓男子在世大運閉幕式中，手持旗幟在會場表達訴求，卻有一名上校憲兵突然上前沒收旗幟，將陳男抬離現場。陳男友人當場詢問身分，該名憲兵竟裝傻嗆「我是路人甲！」，整個過程也被民眾持手機錄下。事發後，民眾提出國賠，由於該名憲兵的脫序行為，讓事涉國賠案的國安局、台北市警察局、國防部憲指部相當尷尬。

2017年台北世大運雖舉辦成功，但仍有反年改鬧場等插曲，當時也有民眾帶入寫有「TAIWAN」、「獨立建國」等旗幟入場，這些人隨即被憲警帶回警局，但此一消息馬上引起獨派人士的高度不滿。另外，這些旗幟在會場內事後也證實是由憲兵的黑衣人拿走，之後更有人被依妨害公務罪名移送法辦、限制居住，這些事都引起諸多疑問。

在憲兵執法的過程中，陳男的友人質問現場憲兵為何抓人，對方竟稱：「我不知道，我是路人甲！」雙方因而爆發衝突 。這名自稱「路人甲」的人士是一名憲兵指揮部法務組組長的魏姓上校，目前陳男為主張自身權益，也委請律師提告國賠。

據了解，陳男在世大運閉幕式持有的旗幟大小應符合世大運公告規定，但國安局、國防部憲兵指揮部在出庭內容指出：處理現場失序狀況、沒收違規旗幟。如今憲兵執法裝傻稱自己是「路人甲」的糗聞被揭露後，讓焦點不再是搶旗、政治性標語旗幟，卻是維安人員未表明身份的執勤程序，事涉國賠案的國安局、台北市警察局、國防部憲指部相當尷尬，是否會對國賠案的判決產生，有待觀察。