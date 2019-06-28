馬達加斯加「慶祝獨立變悲劇」　體育館門太小踩死16人101傷！

▲馬達加斯加發生踩踏意外，造成16死。（圖／翻攝自馬達加斯加總統推特）

國際中心／綜合報導

馬達加斯加當地時間26日傳出在首都安塔那納利佛（Antananarivo）的體育場，原本舉辦慶祝獨立日的節目，沒想到卻在入口處發生推擠事件，最後竟演變成16死101傷的慘劇。當地官員表示「都是因為門不夠大，才導致大家推擠傷亡。」

根據《CNN》報導，近日馬達加斯加因為慶祝獨立，家家戶戶都相當開心，26日更有上萬民眾湧入馬哈馬西那體育場（Mahamasina）參加音樂會，但疑似因為體育館大門太小，無法一次讓部分民眾進場，出現了推擠的狀況，最後有部分民眾因為站不穩被推到在地並且被踩踏過去，原本慶祝獨立59周年的盛典，卻淪為悲劇。

這場慘劇目前已造成16死101人受傷，馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）前往醫院探視傷者，並承諾傷者的醫療費用將由政府統一承擔。此外體育館目前也必須受到檢驗，因為在去年9月在同個地方也發生踩踏的意外，當時同樣也造成傷亡。