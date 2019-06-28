昆山戲曲「百戲盛典」開跑　兩岸青年加碼拚文創

▲2018年戲曲百戲（昆山）盛典開幕式。（圖／主辦方提供）

記者陳政錄／綜合報導

江蘇省昆山市不僅是台商大本營，更是大陸重要戲曲戲種—昆曲的故鄉，因此自去年起，昆山舉辦首屆戲曲百戲（昆山）盛典後，昆山市副市長李文表示，今年將進一步擴大，包括結合兩岸文創比賽，讓青年以此為主題，設計有昆曲及各戲曲特色概念的文創商品。

昆曲是大陸戲曲的劇種之一，發源於昆山市，清朝時盛行全國，內容以曲唱為中心，唸唱時語音為「中州韻」，以曲笛、鼓、板等樂器伴奏，風格纏綿婉轉，表演時具備高度舞蹈性，影響大陸多地劇種的發展。

也正因為昆曲的盛行，對很多台商來說，等於在台灣看「歌仔戲」，來昆山就看昆曲，因此按今年百戲盛典活動規劃，第三屆海峽兩岸（昆山）青年文創設計大賽，將以百戲盛典為主題，舉辦文創產品設計大賽，打造以戲曲為代表的特色文創商品。

除此之外，李文表，活動還包括文化民家主題講座，以及「遊昆山看百戲」包括周庄古鎮跟、八城、錦溪、千燈等，並廣昭昆曲學生、人才培育、百戲徵稿，以及抖音挑戰賽等。

據了解，本次活動將從7月21日舉辦開幕式，至8月27日閉幕將近一個多月內，共有大陸20個省區市的112個劇種、118個劇節目參演。大劇種有黃梅戲、川劇、秦腔、婺劇、揚劇、長沙花鼓戲等，小劇種有山西省鑼鼓雜戲、福建省大腔戲、河南省太康道情、湖南省常德花鼓戲、四川省安多藏戲等。。

值得注意的是，在培養昆曲人才上，當地也不遺餘力，包括高端人才引進方面，最高獎勵和補助為每人200萬元人民幣，以及真的推動包括與上海戲劇學院合作、戲曲博物館即將奠基等，加速文化融入基層。

▼2019年戲曲百戲（昆山）盛典新聞發布會。（圖／主辦方提供）