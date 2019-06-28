25年資深警涉貪被收押！彰警重懲2大過直接免職　300萬退休金掰了

記者趙蔡州／綜合報導

和美警分局大霞派出所劉姓巡佐被檢舉涉貪，他涉嫌包庇按摩店並收受「插乾股」賄賂，檢方27日考量他嫌疑重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，因此向法院聲押禁見，法院晚間8時45分許裁准羈押；彰化縣警局隨後也立刻將他記兩大過予以免職，由於他已經在警職工作達25年，他免職後300多萬元的退休金也全部泡湯。

根據了解，劉姓巡佐調到大霞所任職後，平日負責查緝賭博、電玩等相關業務，他就利用職務之便，將警方臨檢的時間地點，事先透露給合作的色情業者，業者則予以他插乾股的方式賄賂，做為他包庇違法情事的對價，每月約2萬至6萬元不等。

▲劉姓巡佐（穿黑衣）涉嫌包庇色情行業，27日晚間被法院裁准羈押。（圖／議員賴清美提供）

事件曝光後，彰化地檢署會同法務部調查站展開偵辦，26日組織隊伍前往劉員辦公處及住所、色情業者營業場所搜索，成功查扣相關的物證資料，接著傳喚、拘提相關人等到案說明。檢方27日下午考量劉員涉案重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見；法院晚間8時45分許裁准羈押。

對此，彰化縣警局27日上午除了對相關人員進行懲處及調職外，劉員27日晚間被法院裁准羈押後，警局隨後也立刻召開考績會議，依警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」予以記過免職；根據劉員在警職工作25年的年資計算，他免職後300多萬元的退休金全部泡湯。

▼和美警分局大霞派出所劉姓巡佐涉嫌投資按摩店。（圖／記者唐詠絮攝）