港警清場反《逃犯條例》群眾　盤查60人1人涉襲警遭逮捕

▲ 反送中群眾在26日於領事館請願 。（圖／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方於27日凌晨3點半左右，開始針對反《逃犯條例》的群眾進行清場，現場爆發多起警民衝突，有抗議民眾被警方制伏在地。據指出，警方現場對約60名民眾進行檢查，其中有一人因涉嫌襲警遭到逮捕。警方則對抗議者的暴力行為表示不滿，並予以譴責。

綜合港媒報導，警方在當天凌晨3點32分衝出警署，將現場抗議民眾驅離，並清理現場留下的障礙物等物品，抗議民眾則在現場商討要留下或是離去，也有群眾退到附近的街道，繼續與警方對峙，警方則試圖包圍現場抗議群眾，在清晨時分將一名疑似企圖反抗的民眾制伏，並且送醫。

26日早上9點，香港中環遮打花園已聚集約千名民眾，這是社交網路Telegram網友自發起的活動，趁著G20會議將登場之前，兵分兩路將反對《送中條例》（《逃犯條例》）訴求送往G20與會國家的駐港領事館，將造訪19個國家領事館。

香港《逃犯條例》一事仍持續延燒，甚至有香港網友發起在外國媒體頭版登廣告的活動，為了寄望西方國家特別是美國在G20峰會上向港府和北京施壓。對此，《香港01》26日發文章表示，西方「關注」香港，真正用意是在動盪的國際環境中謀取利益，而「香港人對它們有不切實際的期望，未免幼稚，與其借助外力，倒不如反求諸己，處理好內部矛盾。」

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