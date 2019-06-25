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繞走游泳池展框　高美館《常陵 大玄玄社會》多視角表現日常的失序

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高雄市立美術館舉辦《常陵 大玄玄社會─歷史日常》展覽，已經開幕囉。這場展覽由王焜生策劃，展出當代藝術家常陵的49件創作，其作品以連貫、紀錄式的視角，擷取現代社會生活的某個斷面，逼近觀察台灣社會與自身。

本次展覽特別將其中一件作品平躺放置於透光的展間中央，於炎熱的夏季讓人聯想到游泳池。高美館館長李玉玲表示：「希望這樣突破原有空間的呈現方式，能讓大眾能透過不同視角看見藝術。」

策展人王焜生鼓勵民眾在看展覽時，可以拋開平時的目的性，透過作品細細體會常陵眼中的社會。他也提及展間受注目的「游泳池」展示設計，表示他和常陵對話五年，知道他畫畫的過程常常轉來轉去，他跟藝術家提到他的畫可以仰頭看或俯視著看，加上高美館對展間規劃的慷慨支持，因之有了「游泳池」般的展框設計，希望觀眾可以繞著走，感受藝術家創作的多視角。

請繼續往下閱讀...

國立臺南藝術大學造形藝術研究所陳蕉副教授稱許「游泳池」的作品設置，猶如把繪畫當成雕塑。她也提到常陵將每天不斷重複發生的事件切片，透過他的藝術變成歷史。其作品裡面充滿失序與毀滅，但最特別的是作品把日常劇場化，劇場感又常常湧現神話性，在無名的事件感中，充滿表現性。

圖片資料提供／高雄市立美術館 

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