嘉義市首座職探中心揭牌啟用　黃敏惠：提供學童探索自己的機會

▲▼ 嘉義市首座職探中心揭牌啟用 黃敏惠市長：提供學童探索自己的機會。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應教育部推動12年國教，強化技職教育向下扎根，嘉義市首座「職業試探與體驗示範中心」26日由市長黃敏惠出席揭牌典禮;未來將藉由虛擬攝影棚、髮廊護膚中心，還有實作課程提供國小五、六年級及國中七年級學生提早探索職涯，協助學生進行多元職業體驗與試探。

黃敏惠表示，「給孩子動手作，他們會更不一樣。」她引述自己過去就讀嘉義國中時，學校提供縫紉課程，讓自己覺得新奇有趣，手作課程就是開發孩子對自我的探索，找到自己的興趣。這次有設計群及家政群課程，經由與高職老師的合作，提供孩子不斷探索自己的機會，希望激發他們熱情及好奇心，並培養能「帶著走」的能力，進而朝自己的夢想前進。

黃敏惠更表示，職探中心的願景就是著名未來學家丹尼爾•平克所說的，未來有六種技能：設計感、講故事的能力、整合事物的能力、共情能力(同理心)、要會玩及找到意義感。我們應該鼓勵孩子們，運用各種管道去培養這六種能力，然後有極強的跨界整合能力，保持好奇，擁抱變化，在恰當的時候，可以創造自己喜歡的事業。而職探中心所要扮演的角色，正是讓孩子去設計、去講故事、去玩，期許我們第一所職探中心也能稱職扮演這樣的角色。

教育處表示，職探中心規劃兩職群的體驗教室與實作教室，其中「設計職群」虛擬攝影棚可模擬新聞主播、「家政職群」體驗教室則模擬髮廊護膚中心。另外，實作教室則開設各類課程，包括「小小魯班」、「Q彈肌膚」、「我會做乳液」、「刺繡HELLO KITTY」等，著眼於培養新世代創意手動為主，課程豐富多元。

職探中心的體驗課程，由該校與東吳高職、嘉義高工以及萬能工商合作，共同規劃「Q彈肌膚」等家政群課程；設計職群則開設「3D動畫師」等課程，藉著情境與氛圍的營造、引導實作的歷程，開啟學生對各職業的好奇心，增進學生對職業的認識。