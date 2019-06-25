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課本又有BUG！重慶小五生質疑「鷸蚌相爭」：鷸嘴被蚌夾怎麼對話？

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▲▼小五生質疑鷸蚌相爭。（圖／CFP）

▲小五生質疑鷸蚌相爭。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

重慶墊江日前一名小五生黃聖凱向家人李娟提出一個問題，他說，鷸蚌相爭中「蚌的肉被鳥的嘴夾住了，蚌又用殼把鳥的嘴反夾住了，所以雙方是怎麼開口說話的？」對此，小學語文老師劉俐宏對孩子的批判精神給予鼓勵。另外，西南師範大學出版社基礎教育分社劉江華老師說，「《戰國策》就是這麼記載的，我們暫時不會更改教材。」

據陸媒報導，黃聖凱今年11歲，目前在墊江縣文化路小學讀五年級。他近日問了李娟課本上的疑慮，「蚌的肉被鳥的嘴夾住了，蚌又用殼把鳥的嘴反夾住了，那麼它們是怎麼開口說話的？」

李娟表示，她用百度百科查到這是《戰國策》裡的一篇文章，但看了原文後還是不知道如何解釋，只說了「《戰國策》裡就是這麼寫的」。沒想到黃聖凱卻反問，「到底是《戰國策》裡這個故事是瞎編的，還是裡面的趙惠王太傻了？」

▲▼黃聖凱。（圖／翻攝微博／中國新聞網）

▲黃聖凱。（圖／翻攝微博／中國新聞網）

黃聖凱更對國文老師「這是一個寓言故事」的說法不滿意，他認為，「即便是故事，也不能犯這種低級錯誤」。不過，重慶巴蜀小學語文老師劉俐宏卻指出，「首先要對孩子的批判精神和懷疑態度，以及對知識較真的精神點讚。既然孩子提出了疑問，那麼我們作為家長、作為老師，就要跟著這個疑問來找到答案。」

「比如，我們可以和孩子一起試試，把嘴閉上，其實也可以發出聲音的，只是不是很清晰。」除了通過試驗找到答案，還可以引導孩子，劉俐宏提到，「作者是用了擬人手法來說，如果真正較真，鷸和蚌就根本不是一個物種，它們之間是不會有對話的。」

另外，西南師範大學出版社基礎教育分社劉江華老師稱，「這個學生的質疑是很好的，課本裡的故事是從《戰國策》裡出來的，古文就是這麼記載的，我們暫時不會更改教材。」

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關鍵字：重慶墊江,墊江縣文化路小學,黃聖凱,李娟,鷸蚌相爭

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