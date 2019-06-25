火球從天降...德國2架颱風戰機「相撞墜毀片」曝光！1飛官身亡

記者錢玉紘／綜合報導

德國2架颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在當地時間24日發生相撞墜機事故，據了解，兩名駕駛員都逃出機艙，其中一人在樹叢內被發現生還，但另一名機長不幸死亡，警方確認已發現一具屍體。目擊者拍下了飛機墜落的影片，並表示當下非常震驚。

▲德國發生颱風戰機（Eurofighter）墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

這兩架戰機在起飛20分鐘之後，於梅克倫堡－前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Vorpommern）上空相撞，地點在米里茨湖（Lake Mueritz）附近，分別墜落於相差大約10公里的地方。德國空軍表示，兩名飛行員當時正在執行三人一組的颱風戰機任務，兩架戰機都是隸屬於空軍第73飛行中隊。

當時附近一間高爾夫球俱樂部的員工希伯森（Lewis Hipperson）親眼目睹了墜機過程，並用手機錄了下來，可以清楚看到，起火的飛機從藍天中墜落，掉進一個樹林裡面。希伯森提到，當時他非常震驚，因為這個區域每天都有戰機在飛，但沒人想到會看到墜機發生。他同時也提到，有看到降落傘落地。

▲其中一架戰機墜毀樹林。（圖／達志影像／美聯社）





同一場任務的第三名駕駛員指出，他在空中目睹了兩架飛機相撞，並看到兩個降落傘從機上彈射出來。德國空軍也在聲明中，否認兩架戰機在有爆裂物的謠傳，並提醒大眾遠離墜機現場。德國國防部長雷揚（Ursula von der Leyen）以及該州的內政部長卡弗爾（Lorenz Caffier）等人預計25日下午召開記者會說明。

雷揚向現場記者表示，「我們失去了一名軍人，我們會與他的家人同在」。另一名軍方發言人指出，現在還無法推斷失事原因，目前搜查隊正在尋找機上的黑盒子。