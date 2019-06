睡到一半轟天巨響！玉米田被炸出10m寬大洞　警：是250kg二戰未爆彈

▲啞彈在玉米田中炸出大洞。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

第二次世界大戰從1945年結束至今,已超過70年,作為主要戰場的歐洲,在過去幾十年中仍常常發現戰時留下的未爆彈。23日凌晨德國阿爾巴赫居民被突如其來的震天巨響嚇醒,威力大到讓人以為發生地震,經調查後發現,竟是一枚埋在玉米田中、近250公斤重的啞彈。當地警方表示爆炸的地點留下一個約3公尺深、10公尺寬的大洞,幸好當時沒有居民在附近,爆炸地點也不靠近住宅區,否則後果不堪設想。

▲爆炸後留下3公尺深、10公尺寬的大洞。(圖/達志影像/美聯社)



阿爾巴赫(Ahlbach)當地警方表示,經調查後確定這是一枚二戰時期的啞彈,重達250公斤。發言人勞巴赫(Johannes Laubach)向當地媒體表示,該地區在二戰時期是炸彈主要的攻擊目標之一,所幸當時並無農夫在田中工作。專家表示,通常啞彈會隨著時間而自行分解,容易在無外力的情況下爆炸。

▲所幸當時並無農夫在附近。(圖/達志影像/美聯社)



作為主要戰場之一,德國至今仍常常發現二戰時期留下的未爆彈,每年幾乎都有數百枚啞彈被發現。去年4月還在首都柏林拆除一枚重達500公斤的未爆彈,9月法蘭克福為了拆除一枚重達1360公斤的炸彈,疏散了近6萬人。今年5月漢諾威(Hanover)也因在施工時發現未爆彈,撤離了周遭近5萬人。

Residents in the German town of Ahlbach heard a loud explosion early Sunday morning. It apparently was caused by a bomb dropped more than 70 years ago. https://t.co/kPV6qwMrEu