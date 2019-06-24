成都「排隊鳳爪」廁所裡煮的　工作坊老闆：味道好啊！

▲黑心工作坊內環境相當髒亂。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

噁！成都近日有群眾舉報，一處專門製作鳳爪的黑心工廠，不但一進去就瀰漫臭味，牆壁染上黑色髒汙，食材隨意堆放在地上，許多蒼蠅盤旋在上面，更令人驚訝的是，清理和烹調都是在廁所進行的。最後做好的產品竟然是送到有2萬多粉絲的網紅店「太婆鳳爪」販售。

根據《看看新聞》報導，記者到直擊發現，黑工廠在新都區一座老舊民宅內，現場環境髒亂、散發出惡臭。一名工作人員在房子外面空手處理辣椒，進到房裡後，雞爪隨意堆置，地上散布著血水，半成品就泡在布滿油污的大盆子裡，旁邊牆壁全是黑色污垢、發黴，盆中的水是混濁的顏色，弄醬料的機器也是髒亂不已。

記者詢問「這些不打掃一下嗎？」但沒人回答。之後工作人員把做好的雞爪放在盆中，用三輪車載到附近一間網紅雞爪店，那裡有許多客人排隊等著購買「正宗泡椒鳳爪」。執法部門當場將送貨男子攔下，男子自稱是工作坊老闆。

執法人員跟著老闆回到工廠查看時，大罵老闆行為荒唐，罔顧食品安全、沒有良心，竟然在廁所裡烹煮、解凍雞爪，但老闆卻回嘴「我以前就是這樣弄的」，私毫沒有覺得任何不妥。

老闆也不斷表示，自己的雞爪味道好，客人才會一直來買。記者詢問老闆，客人看到這樣環境還會趕買嗎？老闆則說，我就改啊。該家工作坊無相關證照，老闆的健康證也已過期，執法人員已將黑心工廠查封，並責令老闆停業整頓接受調查。

看到影片後，許多大陸網友崩潰，「老闆：不就是停業一段時間麼，下次你們誰也別想找到我的工廠」、「正宗黑暗料理」、「很負責任的說，有一半以上的外賣店都這尿性」、「暈。。。。前段時間才去買了。。。不會吃了。。。想吐」。