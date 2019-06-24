炎夏避暑好所在！台南這處「綠屋頂」　讓室溫秒降8度

▲台南市民治市政中心行政大樓頂樓西側，有一處約30坪的綠屋頂，在炎熱的夏天，竟有降溫8度之效，是員工紓壓降溫好所在。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民治市政中心行政大樓頂樓西側，有一處約30坪的綠屋頂，在炎熱的夏天，竟有降溫8度之效，台南市政府祕書處指出，市府推動「綠屋頂」節能降溫計畫，由4名替代役男建置綠屋頂，可以降低屋頂吸熱作用，有助減少室內冷氣耗能。

秘書處指出，建置綠屋頂可以降低屋頂吸熱作用，有助減少室內冷氣耗能，因此繼2017年於行政大樓頂樓設置第一期綠屋頂後，秘書處於2019年度再次申請建置行政大樓二期綠屋頂。該處2018年9月申請的4位替代役男~詹凱竣、劉堉丞、江晉霆及林茂祥，分別擁有園藝、景觀設計、土木工程與視覺藝術專才，因此二期綠屋頂從景觀設計、植栽選定及鋪設種植，就交由這4位替代役男一起執行及維護，不僅人盡其才，也大大節省市府公帑。

秘書處表示，行政大樓第一期綠屋頂設置面積為54平方公尺，種植草皮及朱槿、龍舌蘭等植物；綠屋頂設置後，台南市環保局曾於該處監測溫度，測得有綠化的樓地板相較於無綠化之區域至少降低8℃以上溫度，減少熱傳遞高達71.8％。在炎熱的白天綠屋頂具有隔熱並蓄熱效果，到了低溫的夜間則有保溫的效果，且減少室內空調用電量達6％以上之節電功效。

考量第一期綠屋頂成效佳，第二期綠屋頂面積擴大為99平方公尺（約30坪），採日式庭園風格，設計了石板步道、綠草地及庭園小景。庭園內種植雞蛋花、矮仙丹、小蚌蘭、萬年草、虎尾蘭等易維護之植栽，並以竹牆串連一、二期景觀。目前在替代役男的悉心照顧下，綠屋頂已呈現一片綠意盎然、生氣蓬勃的景象，可供市府人員休憩時間前往走走，有助紓壓解勞，是紓壓降溫好所在。