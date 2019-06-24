西子灣岸邊驚見手機　13小時後17浬遠小琉球尋獲女主人遺體

▲南部分署第六岸巡隊在小琉球花瓶岩外撈起王姓女子遺體，報請檢察官驗屍處理。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

南部分署第五岸巡隊22日晚間接獲高雄市鼓山警分局通報，有人在西子灣發現一支手機及遺書，研判有人有輕生，第五岸巡巡隊立即出動救生艇在小琉球海域搜尋，23日上午在花瓶岩外找到一具女浮屍，經打撈上岸，與警方連繫，確認是在西子灣落海的台南市王姓女子，已報請檢察官驗屍處理。

南部分署第五岸巡隊於22日晚上21時許接獲鼓山分局新濱派出所通報，有民眾於西子灣觀景平台防波堤拾獲一只女性皮包，內有手機及一封遺書，疑似有尋短輕生情事，第六岸巡隊把握黃金救援時間，立即啟動救援機制，派遣海上1艇3人、岸際3車8員徹夜實施海上、岸際搜尋工作。

23日上午10時許，小琉球安檢所接獲民眾報案稱，在花瓶岩外0.4浬處發現一具浮屍，經派遣救生艇前往打撈回港區，因查無身分證明文件，再比對身著黑色上衣及黑色牛仔褲，疑似為在高雄港落海的女子。岸巡隊人員計算，王女經13小時的海流，已漂流 17浬。

海巡人員立即聯繫鼓山分局新濱派出所，研判應該是前晚落海的48歲王姓女子，籍設台南市。通知王女房東前往她住處查看，未發現其蹤影，另聯繫她的胞弟請其協助透找王女，都找不到人，通知其胞弟至屏東市立殯儀館確認是王女。

南部分署第五岸巡隊呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；勇敢求救並非弱者，生命必能找得到出口，請適時關心身邊家人朋友給予適當協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。



