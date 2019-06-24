苗栗縣公共幼兒園2019增至35園　3904人受惠減輕父母負擔　　　

▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為了響應中央推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，將縣內公共幼兒園數從16園增加到35園，共提供3094個名額開放報名，用來減輕家長經濟負擔。

縣長徐耀昌表示，為協助家長解決托育子女困境，回應家長對於平價教保服務的期待，致力推動準公共幼兒園機制，自107學年度起與符合「收費」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等6項要件的私立幼兒園簽訂契約合作，並將其視為「準公共化幼兒園」，家長僅須負擔相當公共化幼兒園的收費，實質減輕育兒負擔。

苗縣府教育處學前教育科表示，準公共幼兒園收費每人每月不超過4500元，雖較一般公立幼兒園約3000元高，但比私立幼兒園低廉；另外，若符合低收入、中低收入戶家庭子女，則能「免繳費用」。

不少家長表示，往年在僧多粥少的情況下，家長為了公立幼兒園為數不多的名額而擠破頭，目前苗栗縣公立幼兒園較私立幼兒園數目少，公立幼兒園開班大約55班，容納學童人數一個班級約30人，還是稍嫌不足，只希望縣府能多設立準公共化幼兒園，才能減輕家長沉重的負擔。