幼保系報考人數逐年下降　催生聯盟急招人才喊：薪資有保障

▲蕭苑如說，在非營利幼兒園工作的好處是薪資有保證。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

托育政策催生聯盟今（13日）舉行記者會表示，台灣大專院校幼兒教保相關科系招生，愈來愈困難，主要就是受「少子化」誤解，但教育部早已規劃2024年以前增加「公共幼兒園」非營利加公立共3千班，預計會有6千名職缺，呼籲喜愛孩子的人一起加入幼教行列。

根據資料顯示，統測幼保類報考人數從10年前3238人，下降至今年1900人。台北市立大學幼兒教育系主任幸曼玲說，近年每到大學申請、指考時間，都會接到很多家長電話詢問，幼教系出路好不好？但其實很多人誤解了少子化持續發生就不需要幼教老師，因為一般人不了解的是，政府投入在幼教經費已有更完整措施要補足人力不足問題，因此現階段積極培育好人才是重要責任。

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▲聯盟呼籲年輕學子加入幼教行列。（圖／記者許展溢攝）

聯盟指出，托育公共化已是國家政策，教育部規劃2024年前要釋出超過6千個相關幼兒教保服務職缺，且月薪穩定在3萬5千元至5萬之間。聯盟召集人劉毓秀認為，公共化目標是由政府帶頭，改善台灣托育服務過度私營化、工作太血汗現狀，且薪資公開透明、有明確晉薪規定。

▲教保人員薪資表。（圖／記者許展溢攝）

目前在非營利幼兒園的蕭苑如說，到職場不滿1年，成為幼兒園老師是一直以來志願，後來到非營利幼兒園工作發現， 好處跟最現實的是，薪資有保證，網路上也都有公開 資訊，加上工作年資也可累積。今天聯盟和多位幼教老師一起呼籲「念幼保、進公共、畢業即就業」及「有錢途」，希望有心投入幼兒教保科系的青年學子，一起加入幼教行列。