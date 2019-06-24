4歲男童燙傷！天兵爸澆5300ml白酒…害酒精中毒住加護病房

▲輕信土方，天兵爸為救燙傷兒子往傷口澆5300ml白酒。（圖／翻攝自《新聞晨報》）

大陸中心／綜合報導

小小的燙傷，竟然被「救治」進ICU！上海4歲男童不小心被燙傷，又紅又腫嗷嗷大哭。著急的爸爸心疼極了，竟輕信一個治療燙傷的偏方，認為用酒敷可消腫止痛防起泡，隨後在兒子傷口上一遍遍的澆白酒。沒想到，他「好心辦壞事」使兒子酒精中毒進了ICU。

據《新聞晨報》報導，復旦大學附屬兒科醫院消化科副主任醫師、兒科學博士黃志恒近日在微信公眾號「兒科黃哥黃醫生」上說了這樣一個意外傷害案例，這幾天引起了很多家長關注。他坦言，萬幸的是孩子正在恢復，目前已經出院了，「我是正兒八經的科普，孩子的燙傷並不嚴重已經處理了，家長用白酒來處理燙傷的方式導致了孩子急性酒精中毒，不可取。」

4歲的童童近日不小心打翻一碗熱氣騰騰的麵，被燙出半個巴掌大的傷口。著急的童童爸爸輕信一個治療燙傷的偏方，把一整箱的白酒打開，一瓶瓶的澆在兒子的傷口上，一共用了5300ml。慢慢地童童不哭了，淩晨左右開始昏昏沉沉瞌睡了。

早上本會早起的童童怎麼喊都喊不醒，被意識到不對的爸媽急忙送醫。當時，童童昏迷不醒，雙側瞳孔對光反射遲鈍，很快住進了ICU（加護病房）。經過檢查，童童被醫生診斷為急性酒精中毒、急性腦水腫、兩度燙傷、代謝性酸中毒 。不過萬幸的是，經過緊急搶救，童童目前已經康復出院。瑞金醫院燒傷科主任醫師張勤表示，「千萬不要相信什麼民間偏方，燙傷後要第一時間冷水沖20-30分鐘。」