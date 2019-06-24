中24億大獎被判與前妻平分　男子上訴駁：純靠運氣

▲男子中24億元大獎，卻被判決要與前妻平分。圖為密西根州彩券示意圖。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國男子澤拉斯科（Richard Zelasko）在辦理離婚期間，贏得了8千萬美元（約新台幣24億元）的密西根州彩券大獎，結果離婚後卻被法院告知需與前妻瑪麗（Mary Zelasko）共同分享這筆財富。法院仲裁人表示，這一筆獎金屬於夫妻共同財產，不管是損失還是獎金都應該共同分擔。

據《華盛頓郵報》報導，澤拉斯科於2013年中了8千萬美元的大獎，而這時期他正與前妻辦理離婚手續，並且已經分居兩地，兩人在2018年離婚，但是法院要求澤拉斯科需把得來的獎金平分給前妻。澤拉斯科的律師巴塞特（Scott Bassett）表示，獲得這筆意外之財，純屬澤拉斯科的運氣，而不是瑪麗的。

獎金扣除掉稅收和其他費用後，金額為3887萬3628美元（約新台幣12億元），根據法院的裁決，澤拉斯科應給前妻約1500萬美元（約新台幣4.6億元），並且將剩餘的財產平分。法院還指出，在婚姻期間，瑪麗的工作收入是澤拉斯科經營的T恤店的3倍，而且瑪麗也曾分攤過澤拉斯科生意上的虧損。

在提出離婚後，夫婦曾找仲裁人米爾斯（John Mills）裁決所有爭議，當時米爾斯就裁定獎金是婚後財產的一部分，然而他於2014年過世，澤拉斯科便以死亡後裁決不具效益為由，要求法院撤銷米爾斯的裁決，並表示對方有意偏袒瑪麗。巴賽特則說明，他的當事人已提出動議，要求法院重新考慮其決定，若是動議被駁回，將會向密西根最高法院提出上訴。