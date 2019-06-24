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把福建當突破口！王英津提4點：讓台灣自願和平統一

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▲▼中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津。（圖／翻攝中評社）

▲王英津提4點建議，要以福建作為突破口。（圖／翻攝中評社）

大陸中心／綜合報導

中國人民大學國際關係學院教授王英津日前表示，如果想讓台灣「自願和平統一」，就必須再多方面超越台灣，才能讓民眾產生磁吸效應，進而透過磁吸效應得到支持。他提出4點建議，可以將與台聯繫最緊密的福建當作突破口，透過GDP超越台灣、增強軟實力、打造學生交流通道等方法，將福建打造成「台胞台企登陸的第一家園」。

王英津在「探索海峽兩岸融合發展新路」研討會時指出，福建的發展問題不是一般的地方區域經濟發展問題，而是「國家戰略問題」，是實現統一的重要政治任務，「福建地緣區位特殊，與台灣有著特殊的歷史、文化、宗族、血緣連結，在推進國家統一大業中扮演著不可替代的獨特角色和特殊使命。」

王英津提到，要讓台灣「自願和平統一」，就要在許多方面超越或優於台灣，才能讓台灣民眾產生磁吸效應，進而取得更多對「和平統一」的支持。

▼福建每年都會舉辦海峽論壇。（圖／翻攝自中新網）

▲▼第11屆海峽論壇·海峽金融論壇於16日在福建廈門舉行。（圖／翻攝自中新網）

對於超越、優於台灣的方式，王英津提出4點辦法，分別是：

一、盡快實現福建GDP超越台灣。基於福建與台灣的特殊地緣關係，應盡快把福建發展起來，讓福建扮演超越台灣的示範角色。目前台灣GDP實際增速為2.6％；福建GDP實際增速則為8.3%。

二、在總體GDP超越台灣的基礎上，儘早實現人均GDP超越台灣。截至2018年，中國的GDP總量已突破90萬億，並保持了全球前五大經濟體中最快的經濟增速，但人均GDP卻僅有64644元。

三、注重提升福建的軟實力，增強大陸對台灣的磁吸效應。國家統一不僅要依靠硬實力，而且要依靠軟實力，後者尤其為台灣民眾所在意。常言道：細節決定成敗。提升軟實力，就是細節建設。

四、打造1－3所具有世界影響並且具有兩岸元素的著名大學。缺乏高知名度大學、文化底蘊不厚實，是打造軟環境的致命軟肋。目前福建有已有一些知名的、在包含兩岸元素方面取得豐碩成果的大學，例如廈門大學，無論是兩岸學者交流還是青年學生往來都十分頻繁。

雖然王英津提了4點辦法，但他也說明，現階段仍有許多需要面對的情況，如台灣GDP超越中國人均GDP一倍多；軟實力建設具有投資大、週期長、見效慢的特點；雖然擁有廈門大學，但總體而言，學校數量、融合深度都還有所欠缺等問題。

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關鍵字：福建,王英津,統一,九二共識,和平統一

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