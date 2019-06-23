運將拒載酒客...招待所老闆撂人狂砸痛毆　妻淚訴「宜蘭流氓當道」

地方中心／宜蘭報導

宜蘭1名招待所老闆，23日找來開小黃的隔壁鄰居幫忙載客，但對方見到是酒客拒載，該名老闆不滿直接找來2人到對方家中狂砸，甚至還痛毆該名運將20多拳，警方到場噴辣椒水才制止該名老闆。

警方調查，動手打人的邱姓招待所老闆，23日凌晨6時許，找開小黃的林姓鄰居幫忙載客，但林男到場後發現對方是酒客，於是拒載後離開，邱姓老闆氣不過帶著2名男子，手持磚頭掃把前往林家理論。

▲邱姓招待所老闆不滿鄰居運將幫忙載客，竟砸店又痛毆運將20多拳。（圖／地方中心翻攝）

邱姓老闆一到林男家門口，痛毆林姓運將20多拳，警方事後到場，邱姓老闆還狂毆林姓運將，直到祭出辣椒水才制止，而該名運將全身是傷，送醫急救後仍在院觀察。

遭毆打的林姓運將妻子表示，丈夫只是單純開車養家，竟遭對方如此惡言相向、暴力對待，更直言「宜蘭流氓當道，報警了也沒有用」，認為宜蘭治安相當敗壞。

針對運將妻子指控警方嗆聲要他們搬家，警方也出面指出，「從來沒有說過這種話」，當時現場處理員警也緊急將嫌犯制止且將林姓運將送醫，根本沒有對家屬出言不遜。

而警方了解毆人的嫌犯為招待所老闆，所作所為惡性重大，也向地檢署提出羈押聲請，另外針對老闆所營業的招待所也將全力掃蕩。

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