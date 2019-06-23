影／男5年後突然頭痛！　醫生檢查驚：腦裡插了「11公分樹枝」

大陸中心／綜合報導

雲南一名周姓男子5年前跌倒時，被一根樹枝插入頭部，但因家境不好，當場把樹枝拔出，自行止血沒有到醫院就診。直到2個多月前，他開始出現頭痛、傷疤流膿的現象後才求醫，醫生檢查發現，長達11公分的樹枝仍殘留在腦中，因此造成感染。





▲周男腦中有11公分樹枝。（圖／翻攝自中新網，下同）

根據《中新網》報導，41歲的周男來自雲南普洱墨江縣，是三名小孩的爸爸，5年前在橡膠地裡工作時不慎摔跤，一根尖銳的樹枝當場從右眼眶上方刺入，他忍住劇痛自行拔出、止血後，因為家庭經濟條件不佳，因此沒有就醫，之後偶爾會頭痛，也沒有影響視力。

但從2個多月前開始，周男右眼上方的傷疤開始紅腫、流膿，感到疼痛，他輾轉到雲南省第一人民醫院眼科就醫，經過電腦斷層掃瞄和核磁共振檢查後發現，長達11公分的樹枝留在周男眼眶和顱內，才因此造成感染現象。

雲南省第一人民醫院眼科副主任醫師趙海燕介紹，因為樹枝刺入的深度深、時間長、粘連重，且周圍都是重要的神經和血管，又加上引發了感染，要根治必須進行手術。

周姓夫妻原本擔心手術風險高，術後可能失明，甚至有生命危險，即使手術成功，治療費用也是一筆不小的負擔。雲南省第一人民醫院了解狀況後，由眼科、神經外科組成了專業醫療團隊，制定客製化治療方案，並安撫病患，給予信心。

神經外科主治醫師陶維華表示，樹枝插入時，穿過大腦直至小腦半球，幸運的避開了視神經、頸內動脈、動眼神經等重要的神經血管，停留在腦幹旁。在過程中，只要偏差5公釐，就有可能當場死亡或殘疾。

6月5日經過了8小時的手術，醫生成功取出全部殘留在周男腦中的樹枝，因為停留時間長，樹枝已被腐蝕斷裂成8塊。術後周男恢復良好，視力已達到術前水平，未發生併發症。治療費用大部分都可報銷，自己負擔不到6000元人民幣，20日已出院回家。