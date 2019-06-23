洗錢GG！　警「三位一體」掃黑　扣大哥海神名車、肅槍51支

記者張君豪／台北報導

近來台南、桃園、台北陸續發生槍擊挾持人直、開槍殺人、殺警案件、警政署、高檢署政府高層為之震怒，行政院長蘇貞昌日前強力宣示應加速清剿幫派堂口，警政署通令全國警方與高等檢察署同步發動「全國同步掃黑行動專案」，適時壓制幫派暴力氣焰！

▲刑事局今公布全國掃黑肅槍成果，查獲多把改造長短槍特勤人員在場戒備。（圖／記者張君豪攝）

▲高檢署主任檢察官何明楨發言力挺警方掃黑。（圖／記者張君豪攝）



這期全國同步掃黑專案從18日到23日為止，警方為併同斷絕幫派藉由投資或經營地下錢莊的幕後金流、這次全國大掃蕩已「檢肅非法槍械」、「掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊」以抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式強力打擊黑幫。

▲刑事局偵一大隊幹員在場說明查扣的改造槍支。（圖／記者張君豪攝）

包含桃園、臺南的持槍殺警、脅持人質事件已在案發當下迅速偵破逮人，而內湖民宅槍擊案的槍手，警方迅速逮捕作案歹徒。警方統計到今23日中午12時止，已檢肅6名治平專案目標、同時逮捕手下成員29人，合計到案35人，包括竹聯幫及地區角頭型重要幹部與成員，目前暴力討債查緝到案共計3件10人。



「檢肅非法槍械」方面，專案期間共查獲37件38人，合計查獲槍枝51支，其中改造槍枝37支、空氣槍14支，改造槍械場所8處，「掃蕩地下金融」全國警方本次專案查獲地下錢莊 58件91人、被害人及關係人多達109人，違法放貸金額約新臺幣1億1,200萬元，現場查扣被害人簽立之本票、借款契約書、質押擔保品等。

另外黑幫經營地下匯兌部分查獲7件25人，現場查扣現金新臺幣1,951萬5,400元、包含瑪莎拉蒂、賓士及BMW市值約800萬，以及手機12支、電腦6台、平板1台等，經警方清查通匯金額逾13億9,980萬元。高檢署主任檢察官何明楨今天中午在刑事局表示，檢察系統會與警方持續展現掃黑肅槍決心。

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