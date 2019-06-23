韓流激情過後...資源回收業者小賺「時機錢」　1台車紙箱賣2百元

▲韓流激情過後，留下大量垃圾。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

韓國瑜22日晚上台中場造勢晚會順利落幕，活動帶來了龐大人潮，也帶來不少垃圾商機，23日一大早就有資源回收業者「呷好倒相報」，賺點「時機錢」，有人專收紙箱，有人撿拾寶特瓶，資源回收業者感嘆說，一整台廂型車塞滿紙箱才賣2百元左右，只能多少補貼一點油錢，景氣真的很差。

▲回收業者說，整台裝滿紙箱才賣2百元。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜造勢晚會順利落幕，激情過後，一大早就發現場地全是垃圾，尤其是攤位帳棚內最為嚴重，人潮太多，也外溢到隔壁遺址公園，連帶的垃圾也污染了原本乾淨草地，負責養護遺址公園的廠商表示，雖然公園本該是合約內工作，但垃圾量確實是平時上百倍，因為參觀民眾根本不會留下垃圾。

▲志工和廠商正在撿拾垃圾。（圖／記者鄧木卿攝）

造勢場內不論合法承租或是非法流動攤商至少5百攤，業者們荷包賺飽飽之後，所留下的大量垃圾也讓資源回收業者賺點油錢，一名專門在活動結束後撿拾回收的民眾就說，一有活動結束，大家都會「呷好倒相報」，有人專撿寶特瓶，有人收玻璃瓶，有人則收紙箱，他說，紙箱最不值錢，一輛裝滿紙箱的廂型車，才賣2百元左右，他載了2趟，但至少貼補一點油錢。

▲惠來遺址公園也堆滿垃圾。（圖／記者鄧木卿攝）

他說，景氣真的很差，而這也是造勢晚會有那麼多人參加的原因，他只希望不管誰當總統，都能好好改善台灣經濟。

▲工作人員正在拆除舞台。（圖／記者鄧木卿攝）

韓家軍在昨晚活動結束後，立即自動自發的清掃垃圾，一區一區集中，椅子也是疊得好好的，就是怕隔天被外界批評場地內全是垃圾，「不要留下讓人做文章」，「自己的場子自己顧，這算是一種文化」，原本還相當自豪韓粉們的自制力，結果，上午在各社群媒體還是看到了現場相當髒亂的畫面。

韓粉們也在一些相關臉書群組表示，生意是攤商在賺，但留下的垃圾卻讓韓家軍揹黑鍋，只能大嘆消費者和攤商沒有公德心。